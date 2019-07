On Air: Zielinski: "Rodríguez ti aspettiamo". Vettel, crisi senza fine

ROMA - "Vorremmo che James Rodríguez arrivasse". E' l'appello del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski commentando la trattativa del Napoli per arrivare al colombiano del Real Madrid. "E' un giocatore fantastico - prosegue - un campione, un fuoriclasse e ha una tecnica incredibile, se arriva sarà una bella notizia per tutti". Poi così sull'arrivo di Manolas: "Con lui vicino a Koulibaly abbiamo una delle coppie di centrali più forti al mondo".

De Ligt, il Barca ha provato a beffare la Juve

L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: il Barcellona avrebbe provato fino all'ultimo a soffiare Matthijs de Ligt alla Juventus. Secondo quanto rivela oggi Mundo Deportivo, il presidente del azulgrana Josip Maria Bartomeu in persona avrebbe contattato il giocatore pronto a imbarcarsi su un aereo per Amsterdam al fine di convincerlo a scegliere i blaugrana invece della Juve. Quando però l'agente del giocatore Mino Raiola ha chiesto di pareggiare l'offerta della Juve Bartomeu ha fatto marcia indietro.

Casillas, per adesso farà il dirigente

Iker Casillas entra a far parte della dirigenza del Porto con una funzione di collegamento tra i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza durante il processo di recupero dall'attacco cardiaco subito lo scorso 1 ° maggio. Lo ha annunciato lo stesso club portoghese. Il portiere spagnolo, comunque non ha perso la speranza di tornare un giorno a giocare. "Cercherò di fare tutto il possibile per aiutare i miei compagni di squadra", ha detto Casillas in un comunicato.

Formula Uno, Vettel crisi senza fine

Una lunga crisi culminata ieri con l'incidente di Silverstone che ha compromesso la sua gara. Un momento nero per Sebastian Vettel forse schiacciato dal peso di guidare una Ferrari che non vince tra troppo tempo. "Sebastian è un professionista ed è consapevole delle sue difficoltà ed altrettanto consapevole che per lui rappresenta uno stimolo" ha spiegato ieri team principal di Maranello Mattia Binotto. Prossimo appuntamento in Germania, un gran premio di "casa" per Vettel che avrà l'occasione per riscattarsi.

di Enrico Srazanini\Edipress