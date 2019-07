On Air: Radu riabbraccia la Lazio. Spinazzola, appello ad Higuain

ROMA - Stefan Radu ha potuto riabbracciare i suoi compagni di squadra. Dopo il chiarimento con la Lazio il difensore ha raggiunto la squadra in ritiro ad Auronzo di Cadore: "Ringrazio la Società ed il Presidente Lotito per l'opportunità che mi hanno concesso facendomi sentire nuovamente parte della grande famiglia laziale dopo aver attraversato il momento più buio della mia carriera". Poi le scuse: "Sono stato male per miei errori. Da marzo non ero più lo Stefan Radu che si conosceva come uomo e chiedo scusa a tutti".

Spinazzola chiama Higuain alla Roma

"Ad Higuain dico che a Roma si sta bene". Così il neo giallorosso Leonardo Spinazzola parla dell'attaccante bianconero. "La Roma stata una grande società, dove sono passati grandi giocatori: giocare nell'Olimpico è stupendo, per lo stadio e il calore dei tifosi" ha proseguito l'esterno che sottolinea: "Mi ha convinto il progetto del diesse Petrachi". E proprio il dirigente giallorosso ha fatto il punto di mercato precisando che Zaniolo "non è sul mercato".

Juventus, Ramsey: "Realizzato un sogno"

Essere alla Juve "è un grande sogno, ma anche una sfida impegnativa". Sono le prime parole di Aaron Ramsey, il centrocampista gallese è un altro colpo di Paratici a parametro zero. "Quando ho saputo che la Juve era interessata a me ho subito pensato che sarei andato a giocare in uno dei più grandi club del mondo" ha spiegato il calciatore che adesso non vede ora di giocare.

Neymar, nuovo giallo

La soap opera sul futuro di Neymar si tinge di giallo. L'emittente 'Uol Esporte' ha rivelato che è sparito il video di un'intervista all'attaccante del Psg che avrebbe dovuto essere trasmessa oggi. Il materiale è stato rubato dall'auto dei giornalisti dopo l'incontro il giocatore, in Brasile. Il giornalista Joao Paulo Vergueiro ha spiegato che ad essere trafugata è stata la scheda video: "Contiene importanti informazioni sul suo futuro"

di Enrico Sarzanini\Edipress