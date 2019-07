On Air: De Ligt: "Juve eccomi". De Rossi ha scelto il Boca

ROMA - Oggi le visite mediche domani la presentazione, ad un anno dall'arrivo di Cristiano Ronaldo la Juventus mette a segno un altro colpo da novanta: Matthijs de Ligt è sbarcato ieri sera a Torino con un volo privato e non vede l'ora di tuffarsi in questa nuova avventura. Il difensore olandese, prelevato dall'Ajax per la cifra record di 75 milioni di euro, ha salutato i tifosi attraverso un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram della Juve: "Ciao bianconeri, sono Matthijs e sono davvero felice di essere qui".

De Rossi ha scelto il Boca Juniors

Daniele De Rossi vuole continuare a giocare. Quasi due mesi dopo l'addio alla Roma il centrocampista è pronto ad andare al Boca Juniors del un suo vecchio compagno di squadra, Nicolas Burdisso. L'operazione si definirà nelle prossime ore con un contratto fino a marzo da 500 mila euro. Il campionato argentino, infatti, finisce l'otto dello stesso mese per poi riprendere a il 29 gennaio. Tra venerdì e sabato è atteso a Buenos Aires, ma senza la famiglia.

Roma, doppio colpo

Dopo aver chiuso per il difensore centrale dell'Atalanta Gianluca Mancini per 21 milioni di euro la Roma ha vinto il match di mercato con il Milan aggiudicandosi le prestazioni del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Al calciatore è stato garantito un ingaggio di 2,3 milioni più 300mila euro di bonus più un altro milione legato alla qualificazione in Champions League, promesso al calciatore nel summit di giugno. Alla società viola andranno, invece, 17 milioni più due di bonus.

Lazio, Caicedo resta

Felipe Caicedo ha deciso, resterà alla Lazio. Il messaggio è stato ribadito ieri dall'attaccante a Lazio Style Channel: "Ho un ottimo rapporto con il tecnico e voglio dare seguito a quanto sto facendo". Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni adesso manca il passaggio formale ossia il rinnovo di contratto dell'attaccante che scade nel 2020. A fine mese gli agenti si incontreranno con Tare e Lotito per cercare l'intesa.

di Enrico Sarzanini\Edipress