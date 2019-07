On Air: Juve, caccia alla punta. Conte boccia Perisic

ROMA – Il mercato della Juve non si ferma. Messo a segno il colpo de Ligt la dirigenza bianconera continua la caccia ad un attaccante. Non è certamente un caso che la maglia numero 9 è ancora vacante e Fabio Paratici lavora per regalare a Sarri uno tra Chiesa o Icardi. Un imminente arrivo che spinge Higuain in direzione Roma anche se l'argentino vuole la buonuscita per dire si ai giallorossi.

Conte boccia anche Ivan Perisic

Antonio Conte boccia anche Ivan Perisic: “Non penso sia adatto per le caratteristiche a fare il ruolo che gli chiedo -spiega il tecnico dell'Inter dopo la sconfitta in amichevole contro lo United - per il momento pensa possa solo fare l'attaccante”. Il tecnico non è soddisfatto nemmeno della squadra in generale: “Stiamo lavorando, ma per il momento le risposte non sono positive”. Unici complimenti per Dalbert che “ha giocato con grande applicazione” ha concluso.

Lotito: “Sarà difficile trattenere Milinkovic”

“Ho meno armi per trattenere Milinkovic”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito a Sky Sport fa il punto sul centrocampista serbo. “La società biancoceleste è diventata un punto di arrivo” precisa il patron giunto ad Auronzo, “ma Sergej ha delle ambizioni sul piano personale che sono giuste e corrette e la società non vuole tarpargli le ali”. Sul prezzo nessuna indicazione: “Quando arriverà una proposta concreta la esamineremo per capire che tipo di scelta farà il club”.

Italia Under 19, Europei addio

L'Italia non ce la fa ed esce dall'Europeo Under 19, sconfitta 2-1 dalla Spagna ai quarti di finale. In vantaggio alla fine del primo tempo per 1-0 grazie alla rete di Merola i ragazzi di Nunziata hanno trovato la sconfitta nella ripresa complici due episodi sfavorevoli: una sfortunata deviazione in rete di Gavioli e un rigore forse troppo generosamente concesso agli iberici dall'arbitro bosniaco Peljto.

