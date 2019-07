On Air: Il Real Madrid “scarica” Bale. Sarri: “La rosa va sfoltita”

ROMA - Gareth Bale “non è stato chiamato perché penso che il club stia tentando la sua partenza”. Ci pensa il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane a conferma le indiscrezioni di mercato sul gallese. “Spero che sia imminente per tutti, anche per lui” ha poi aggiunto il francese. Ma il manager di Bale, Jonathan Barnett, non ci sta: “E' lui che vuole andare via e Zidane è un irriconoscente”.

Sarri parla di mercato: “Faremo qualcosa in entrata e in uscita”

“La società farà qualcosa, anche in uscita perché abbiamo talmente tanti giocatori che due-tre resterebbero fuori dalla lista Uefa”. Dopo il ko in amichevole contro il Tottenham, il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha fatto il punto di mercato: “La rosa è molto ampia in certe zone del campo e discreta in altre meno”. Così su Higuain: “Ha fatto bene, il suo atteggiamento in allenamento è positivo”.

Lazio, altra vittoria in amichevole

La Lazio vince anche la terza amichevole stagionale battendo la Triestina per 5-2 allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. A sigillare il risultato, nel primo tempo un gol di Ciro Immobile, poi il rigore di Correa e la rete di testa di Milinkovic-Savic. Nella ripresa la doppietta di Felipe Caicedo tra le due reti dei friulani di Codromaz e Marzola. “Siamo più forti dello scorso anno e spero che restino tutti” ha detto Parolo a Lazio Style Channel.

Ro ma, Diawara si presenta: “Fonseca è fortissimo”

“Essere un giocatore della Roma significa essere fortunato”. Sono le prime parole, affidate a Roma Tv del neo acquisto giallorosso Amadou Diawara che non vede l'ora di conoscere Paulo Fonseca: “E' un onore essere a sua disposizione. Due anni fa ho giocato contro lo Shakhtar ed erano forti, speriamo possa ripetersi con noi”. Poi svela: “Il mio idolo è Yaya Touré anche se non sarà facile diventare come lui perché è veramente forte”.

