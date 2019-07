On Air: Veretout: "Convinto da Fonseca". Correa: "Pensiamo alla Champions"

ROMA - "Ho scelto la Roma, perché Fonseca mi ha convinto". Sono le prime parole di Jordan Veretout il neo centrocampista della Roma presentato oggi a Trigoria. "L'obiettivo è tornare in Champions, sta a noi impegnarci per raggiungerla" prosegue il francese che conclude: "Sono felice della mia scelta, qui ho dei compagni di squadra fortissimi, i tifosi della Roma sono straordinari e ho sempre trovato un ambiente bellissimo. Voglio regalare una bella stagione".

Correa: "Pensiamo alla Champions ogni giorno"

"Vogliamo arrivare in Champions League e ci pensiamo ogni giorno" parola di Joaquin Correa che dal ritiro di Auronzo parla degli obiettivi della Lazio. "Per centrare quest'obiettivo dobbiamo lavorare al meglio adesso per arrivare in forma fino alle ultime gare della stagione" prosegue l'argentino ai microfoni di di Lazio Style Radio. L'attaccante spiega che cosa servirà per raggiungere l'Europa che conta: "La costanza che è mancata l'anno scorso. Contro le squadre che stavano sopra in classifica abbiamo vinto, e quest'anno dobbiamo fare così in tutte le partite".

Calcio: Juventus torna a Shanghai, presentata la seconda maglia

La Juventus ha svelato a Shanghai, dopo le anticipazioni della scorsa settimana, la nuova maglia da trasferta. Bianca con finiture rosse, una novità piaciuta non soltanto agli oltre 1.500 tifosi presenti, ma anche ai giocatori della Juventus perché segna una rottura rispetto al passato. "I colori diversi ci piacciono - osserva Pjanic nell'evento organizzato al Convention & Exibition Center on International Sourcing e ripreso dal sito ufficiale della società -. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni indossandola". All'evento era presente la prima squadra al completo.

Il Nyt: ombre sul Psg e sull'uefa

Il Paris Saint-Germain finisce sotto i riflettori per le rivelazioni del New York Times. Il giornale, analizzando il doppio arrivo nella 'Ville Lumiére' di Neymar dal Barcellona e di Kylian Mbappé dal Monaco, pubblica una serie di documenti che proverebbero la 'scarsa attenzione' e la 'morbidezza' dell'Uefa nei confronti dei bilanci del club presieduto da Nasser Al-Khelaifi. L'organismo che gestisce il calcio in Europa, secondo il quotidiano, avrebbe evitato supplementi d'indagine sul PSG e sul suo patron.

di Enrico Sarzanini\Edipress