On Air: Napoli, tutto su Pepè. Supercoppa in Arabia Saudita

ROMA - “A Pepé siamo interessati, gli agenti sono qui, inutile nasconderlo”. Lo ha annunciato Carlo Ancelotti in una conferenza stampa a Dimaro, nel penultimo giorno di ritiro del Napoli. Trattativa nel vivo: il club francese ha accettato la proposta di 60 milioni più il cartellino di Ounas, si cerca l'intesa con il giocatore sulla base di 6 milioni netti a stagione. “E' aperta anche la trattativa per Rodriguez” ha aggiungo Ancelotti.

De Siervo: “La Supercoppa in Arabia come da contratto”

"Per la Supercoppa c'è un contratto firmato e la Lega Serie A lo rispetterà”. Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi de Siervo a Radio 24. “Le sole squadre di calcio, in questo caso Juventus e Lazio, possono addurre legittimi argomenti per non rispettare il contratto” ha poi aggiunto precisando però che questo al momento non è avvenuto e che dunque la sfida si “giocherà in Arabia Saudita”.

Pradè: “Su Chiesa è stata fatta chiarezza”

“Su Chiesa penso che la proprietà abbia già fatto chiarezza, vogliamo tenerlo”. Parola del ds della Fiorentina, Daniele Pradè, in merito alla situazione del talento viola tentato dalle sirene della Juventus e reduce in questi giorni da una serie di confronti con la dirigenza viola. “Federico è un ragazzo serio, perbene, capisco quel che gli passa nella testa ma deve comprendere quali sono le esigenze di una proprietà appena arrivata” ha concluso.

Formula Uno, Gp Germania Vettel: “Voglio vincere”

“Voglio vincere qui ma bisogna essere realisti, non credo di essere favorito”. Alla vigilia del Gran Premio di Germania, Sebastian Vettel non si fa troppe illusioni, anche se non si vede tagliato del tutto fuori dalla lotta per la vittoria: "Festeggiare vicino a casa sarebbe bello. L'obiettivo del team è tornare a fare una striscia vincente, le cose finora non sono andate come speravamo ma credo siamo sulla strada giusta” ha concluso il tedesco.

