On Air: Napoli, Pepè ad un passo. Toro, buona la prima

ROMA - Tutto fatto, o quasi. Nicolas Pepé ha aperto al Napoli mentre il Lille ha praticamente accettato l'offerta di De Laurentiis per l'attaccante: 60 milioni di euro più il cartellino di Ounas per un totale che sfiora gli 80 milioni. Adesso per chiudere il cerchio servirà l’accordo sulle commissioni che oscillano tra i 5 e i 10 milioni di euro, una cifra che il patron azzurro vuole drasticamente ridurre.

Preliminari di Europa Leage, bene il Torino

Un Torino già in forma europea batte 3-0 gli ungheresi del Debrecen, nell'andata del secondo turno preliminare di Europa League, e ipoteca la qualificazione. Tutto facile per la squadra di Mazzarri, brava ad arrivare in forma alla prima partita ufficiale della stagione, nonostante la preparazione lampo. Belotti all'esordio in una competizione europea festeggia con il gol che al 20' apre le marcature su rigore. Le altre reti portano la firma di Ansaldi e Zaza.

Supercoppa, Juve-Lazio in Arabia Saudita

"Per la Supercoppa c'è un contratto firmato e la Lega Serie A lo rispetterà”. Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi de Siervo a Radio 24. “Le sole squadre di calcio, in questo caso Juventus e Lazio, possono addurre legittimi argomenti per non rispettare il contratto” ha poi aggiunto precisando però che questo al momento non è avvenuto e che dunque la sfida si “giocherà in Arabia Saudita”.

Ozil e Kolasinac, aggressione choc

I giocatori dell'Arsenal Mezut Ozil e Sead Kolasinac sono usciti illesi da una brutta avventura a Londra, dove alcune persone armate li hanno aggrediti, forse nel tentativo di impadronirsi dell'automobile del tedesco. La conferma è arrivata da un video diventato subito virale, i due giocatori hanno riportato lesioni ma "stanno bene" ha confermato il club. Nel breve filmato, si vede Kolasinac che vicino al suv su cui si trovava con Ozil affronta in sequenza due aggressori, armati di coltello.

di Enrico Sarzanini\Edipress