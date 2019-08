On Air: Pogba vuole il Real Madrid. Paquetà: “Giampaolo un maestro”

ROMA - Paul Pogba non si arrende. Stando alla stampa spagnola sta ancora aspettando una chiamata per il suo trasferimento al Real Madrid. Secondo “Marca” il francese del Manchester United continua a credere al suo passaggio con i Blancos e confida ancora che i dirigenti del club inglesi stabiliscano un prezzo accessibile per il suo trasferimento. Nei prossimi giorni l'agente Raiola volerà a Manchester per confrontarsi con i dirigenti.

Paquetà: “Giampaolo è un maestro, meritiamo la Champions”

“Giampaolo per me è un maestro”. Parola di Paquetà che in un'intervista a Sky Sport parla del neo tecnico rossonero: “Ha nuove idee ed è preciso nel trasmetterle” prosegue il centrocampista del Milan che spiega: “Ha modificato il modo di giocare sia in attacco che in difesa. E’ attento a tutto e questo ci permette di giocare bene. Ad oggi la squadra ha grandi giocatori e meritiamo di andare in Champions”.

Roma, Under rinnova fino al 2023

Dopo Nicolò Zaniolo anche Cengiz Under ha prolungato l’accordo con la Roma fino al 2023 a 2 milioni di euro all'anno. L'ultima stagione non è stata fortunata per il turco a causa di alcuni infortuni, il giocatore è arrivato nella Capitale due anni fa per poco più di 13 milioni: in due anni ha collezionato 65 partite e 14 gol.

Malaga, al Thani: “La Lazio ci deve 12 milioni”

Continua la telenovela tra la Lazio ed il Malaga. Il presidente del club spagnolo Al Thani, infatti, non molla la presa e continua a pretendere i soldi del trasferimento di Jony che è andato in biancoceleste a parametro zero sfruttando una clausola del suo contratto: “Il caso è nelle mani dei nostri avvocati – ha tuonato Al Thani -. Se vogliono il giocatore ci devono dare 12 milioni, altrimenti non gli daremo il transfer”.

di Enrico Sarzanini\Edipress