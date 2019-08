On Air: Uefa Awards, corsa a tre. Europa League, avanza il Toro

ROMA - La Uefa ha reso noti i nomi dei tre finalisti in lizza per il premio di "Calciatore dell'anno" (2018/19). Tre i giocatori che si contenderanno il trofeo: l'argentino del Barcellona Lionel Messi , il portoghese Cristiano Ronaldo della Juventus e l'olandese Virgil van Dijk fresco vincitore di Champions e Supercoppa Europea con il Liverpool. La premiazione avverrà durante la cerimonia di Montecarlo del 29 agosto. I tre finalisti sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori composta dai tecnici dei club della fase a gironi di Champions ed Europa League 2018/19 insieme a 55 giornalisti.

Preliminari Europa League, avanza il Toro

Il Torino chiude i conti e vola al play-off di Europa League. La squadra allenata da Walter Mazzarri pareggia per 1-1 contro lo Shakhtyor Soligorsk con le reti firmate nel finale da Zaza e da Yanush su calcio di rigore e forti del 5-0 ottenuto all'andata passano il turno. Adesso l'ultimo ostacolo prima dell'accesso alla fase ai gironi si chiama Wolverhampton, già partita la caccia al biglietto.

Milinkovic: "Mai detto di voler andare via dalla Lazio"

Torna a parlare Sergej Milinkovic-Savic, e stavolta lo fa ai microfoni di Sport Plus. il centrocampista della Lazio conferma di voler restare in biancoceleste: "Non ho mai detto di voler andare via - spiega - mi trovo bene qui. Non ho neanche mai menzionato un possibile trasferimento al Manchester United, si trattava solo di articoli di giornale". "Non sento il peso della situazione perché so che c'è tempo per un trasferimento" ha concluso il serbo.

Roma, per la difesa arriva Cetin

In attesa di provare a chiudere il colpo Lovren la Roma ha acquistato Mert Cetin, centrale turco classe 1997 del Gençlerbirligi, squadra neopromossa nella massima serie turca. Operazione da 3,5 milioni di euro il giocatore stamani è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche di rito. Petrachi spera intanto di sbloccare la trattativa con il Liverpool per il difensore croato Dejan Lovren, per cui i Reds chiedono ben 25 milioni di euro.

di Enrico Sarzanini\Edipress