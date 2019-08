On Air: Lozano-Napoli, mercoledì le visite. Inter, scatto Sanchez

ROMA - Ultimi dettagli formali da sistemare poi Hirving Lozano potrà finalmente abbracciare i suoi nuovi compagni del Napoli. Trovato l'accordo sulla base di 45 milioni di euro al Psv e 4 a stagione al giocatore per 5 anni. L'esterno messicano è atteso in Italia già nella serata di martedì, poi mercoledì svolgerà le visite mediche a Roma e con molte probabilità verrà presentato nel pomeriggio a Napoli.

Inter, scatto per Sanchez

In attesa di capire gli sviluppi sulla vicenda Icardi che potrebbero portare Dybala all'Inter, la società nerazzurra non si vuole far trovare impreparata così sta battendo la pista che porta ad Alexis Sanchez. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro con il suo agente dov'è stato trovato un accordo di massima, con il Manchester United si lavora ad un prestito con diritto di riscatto.

Lazio, sogno Llorente

La Lazio sogna di regalare lo svincolato Fernando Llorente a Simone Inzaghi. I costi dell'operazione sono quasi proibitivi, visti i 4 milioni che chiede il giocatore che a 34 anni vorrebbe un triennale, ma Lotito e Tare ci stanno provando ed i contatti con l'entourage del giocatore sono una conferma della buona volontà. In attesa la certezza è che la Lazio, senza il rinnovo di Caicedo, dovrà trovare un attaccante prima dell'inizio del campionato.

Amichevoli, bene Roma e Juve da rivedere il Milan

Ultime amichevoli prima dell'inizio della stagione la Juventus, senza Ronaldo e Sarri colpito da un forte attacco influenzale, ha battuto 1-0 la Triestina grazie alla rete di Dybala che ha anche sbagliato un rigore. La Roma ha battuto 3-1 l'Arezzo con reti di Perotti, Dzeko e Kluivert, di Belloni il momentaneo pareggio. Da rivedere il Milan che contro il Cesena non va oltre lo 0-0. “La strada è ancora lunga ma l'atteggiamento dei ragazzi mi piace” il commento del tecnico Giampaolo a fine gara.

di Enrico Sarzanini\Edipress