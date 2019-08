On Air: Lazio, tegola Lazzari. Inter, Lukaku protagonista

ROMA - Tegola in casa Lazio, Simone Inzaghi è in ansia. Stop nella gara amichevole contro la Primavera per il neo acquisto Manuel Lazzari. Gli esami radiografici svolti in Paideia hanno confermato i timori di una frattura al III metacarpo della mano destra che è stata fasciata. Molto probabilmente si deciderà di intervenire a livello chirurgico per ridurre la lesione ossea. Si teme un mese di stop Lazzari spera di tornare a disposizione per la terza giornata di campionato, subito dopo la sosta per le nazionali. Nell'ultimo test pre campionato a Formello 12 gol con tris di Parolo.

Inter, Lukaku ancora protagonista

Romelu Lukaku ancora protagonista nell'ultima amichevole estiva dell'Inter. Dopo le quattro reti alla Virtus Bergamo, l'attaccante belga è infatti andato in gol anche nel test a porte chiuse ad Appiano Gentile contro il Gozzano (Serie C), vinto dalla squadra di Conte per 2-0 grazie al raddoppio di Politano, su rigore, nella ripresa. Lukaku ha fatto coppia dal 1' con Lautaro Martinez, il duo che il tecnico nerazzurro potrebbe riproporre nell'esordio di campionato contro il Lecce lunedì 26 agosto. Fronte mercato accelerata per Sanchez.

Muriel: "Un sogno giocare la Champions"

"A Bergamo ho trovato un ambiente bellissimo. C'è tanto entusiasmo, i compagni sono spettacolari, è difficile trovare un gruppo così, che ti faccia sentire subito parte di sé". Luis Muriel non vede l'ora di esordire con la maglia dell'Atalanta: "Bisogna mantenere i piedi per terra e la testa a posto - ha spiegato a Sky Sport - . La squadra deve lottare così come ha fatto fino ad oggi". Così sulla Champions: "Non vedo l'ora poi giocarla in uno stadio importante come San Siro sarà un sogno".

Gimondi, martedì i funerali

Saranno celebrati martedì, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Paladina, paese alle porte di Bergamo, i funerali di Felice Gimondi, il campione di ciclismo morto venerdì per un malore a Giardini Naxos (Messina). Il feretro con la salma di Gimondi è in viaggio dalla Sicilia ed è atteso per la nottata a Paladina, dove il campione viveva con la moglie Tiziana Bersano. La camera ardente sarà allestita da domani in una chiesetta attigua alla parrocchiale.

di Enrico Sarzanini\Edipress