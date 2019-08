On Air: Il Real accelera per Neymar. Milan, il problema è in attacco

ROMA - Il Real Madrid è pronto ad affondare il colpo per Neymar. Secondo quanto scrive il quotidiano 'AS' nelle prossime ore gli spagnoli intensificheranno i contatti col Psg e con l'entourage del calciatore. Il Real, scrive il giornale sportivo iberico, vuole approfittare dello stallo delle trattative tra il Barca e club di Al-Khelaifi poco convinto dell'offerta catalana. Florentino Perez ha comunque più volte detto di no alla richiesta dei parigini di inserire Viniciuc Jr. nell'operazione. Tra le possibili contropartite Varane, James Rodriguez, Keylor Navas, Isco e Benzema.

Il Milan con il mal di gol

Il pareggio a reti bianche contro il Cesena ha fatto scattare l'allarme: ad una settimana dall'inizio del campionato in casa Milan c'è apprensione. Nonostante le parole distensive del tecnico Marco Giampaolo, che continua a predicare "calma e pazienza" la società attende una risposta concreta alla prima giornata contro l'Udinese alla Dacia Arena. Nell'ultima amichevole il Milan ha messo nuovamente in mostra la difficoltà a segnare e a saltare subito all'occhio è proprio l'incapacità nel convertire in rete le occasioni create. a preoccupare i tifosi è soprattutto il lungo digiuno estivo di Krzysztof Piatek, che non è ancora riuscito a sbloccarsi sotto rete in queste prime amichevoli.

Lazio, per Lazzari frattura alla mano

Simone Inzaghi perde Manuel Lazzari, uno dei nuovi acquisti della Lazio, per l'inizio di stagione. L'esterno"nel corso della partita amichevole contro la formazione della Primavera biancoceleste, a seguito di un fortuito infortunio di gioco, ha riportato la frattura scomposta a carico del terzo metacarpo della mano destra" fa sapere la Lazio in una nota sul proprio sito. La società precisa che "tale frattura necessiterà nei prossimi giorni di riduzione e sintesi chirurgica non appena le condizioni locali della mano del calciatore lo consentiranno".

Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi

Un incontro documentato con foto e post: "E chi ci ferma più a noi due?". Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato ferito in un agguato a Roma lo scorso febbraio, ha postato sui social la visita nel Ranch di Valentino Rossi. La foto ritrae Bortuzzo insieme a Rossi. Al Ranch c'era anche Mattia Pasini che su Instagram ha scritto: "Un piacere conoscerti e sentire l'energia pura di chi nelle cose più difficili sa vedere il lato buono senza perdersi d'animo ma anzi diventa ancora più forte".

