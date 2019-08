On Air: Juve, Ronaldo rilancia. Fiorentina, colpo Ribery

ROMA - “Per vivere bene ho bisogno di progetti allettanti e la Juventus lo è”. Cristiano Ronaldo si è raccontato in una lunga intervista all'emittente portoghese TVI. “Tutti vogliono vincere la Champions ma non deve essere un'ossessione” spiega il giocatore che parla del futuro: “Potrei chiudere la carriera il prossimo anno ma potrei giocare anche fino a 40, 41 anni”. Così sul 2018 in cui ebbe problemi con il fisco e fu accusato di stupro: “L'anno più duro ma grazie a Dio è stato dimostrato ancora una volta che ero innocente”.

Fiorentina, fatta per Ribery

La Fiorentina di Rocco Commisso ha messo a segno il colpo Ribery. Dopo oltre un mese di trattativa sistemati tutti i dettagli dell'operazione il giocatore, dopo 12 anni al Bayern Monaco, è pronto per la nuova avventura in viola. Ribery, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche poi firmerà un biennale da circa 4,5 milioni netti a stagione.

Roma, ecco Zappacosta. Lazio, rinnovo pet Correa

Settimo arrivo in casa Roma, Davide Zappacosta il terzino del Chelsea è approdato in giallorosso in prestito secco. “Sono molto emozionato per il ritorno in Italia, mi è mancata e sono contento di essere qui” ha spiegato l'esterno. In casa Lazio è praticamente fatta per il rinnovo di Correa. Incontro positivo a Formello tra il suo agente Lucci e il diesse Tare: clausola da 70 milioni per il giocatore ingaggio da 2 milioni più bonus. L'annuncio a settembre.

Oggi i funerali di Fabrizio Piscitelli, ultrà biancoceleste

Si svolgeranno alle 15 nel Santuario del Divino Amore i funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio freddato con un colpo di pistola lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti a Roma. Massima allerta per le esequie, in forma privata e a numero chiuso con solo 100 persone che potranno entrare, a Roma sono state previste verifiche, controlli e zone di sicurezza.

