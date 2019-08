On Air: Totti: "Vincerà ancora la Juve". Lazio, Jony ci sarà al derby

ROMA - "La Juve per me è sempre la squadra da battere: sono forti come società, come gruppo e come tutto". E' il pensiero di Francesco Totti su Radio Radio ha parlato anche della lotta scudetto: "In ogni caso sarà un campionato diverso perché Inter e Napoli sono squadre molto agguerrite che si sono rinforzate tantissimo". Totti è certo che la Roma lotterà "per il quarto posto perché io primi tre posti sono già assegnati". Così sul futuro: "Ho parlato sia con Mancini che con Gravina e Albertini: mi vorrebbero da loro ma in questo momento ho altri progetti".

Lazio, Jony potrà giocare il derby

La Fifa ha dato il via libera alla Lazio per il tesseramento provvisorio di Jony, giocatore spagnolo arrivato dal Malaga. Lo comunica la società biancoceleste in una nota sul proprio sito sottolineando che l'esterno "sarà dunque a disposizione del mister Inzaghi in occasione della gara di domenica contro la Roma". Jony, era arrivato per 2 milioni sfruttando una clausola di rescissione ma il Malaga afferma che il trasferimento a Roma non sia regolare, perché la clausola sarebbe stata esercitabile solo da società della Liga.

Mihajlovic in panchina contro la Spal

Buone notizie in casa Bologna: "Sinisa Mihajlovic è stato dimesso in buone condizioni generali dopo avere ricevuto - senza complicazioni - il primo ciclo di terapia ed avere completato tutti gli accertamenti necessari". Lo comunica in una nota l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. L'allenatore rossoblù, che aveva ottenuto di poter essere in panchina a Verona, per la prima di campionato, è pronto per bissare anche al derby con la Spal.

Juve, altro stop per Ramsey

Nuovi problemi fisici per Aaron Ramsey, che non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna. Il centrocampista gallese, come si legge sul sito della Juventus, si è fermato "a causa di una leggera lombalgia". L'ex Arsenal non era stato convocato nel match d'esordio in campionato della Juventus contro il Parma, essendo ancora alla ricerca della forma migliore dopo l'infortunio muscolare dello scorso maggio.

