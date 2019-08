On Air: Roma, in arrivo Smalling. Orsato arbitra Juve-Napoli

ROMA - La Roma ha individuato il giocatore che cercava da tempo per puntellare la difesa: si tratta di Chris Smalling dal Manchester United. Secondo quanto scrive la stampa inglese il giocatore è ad un passo dall'accordo con il club giallorosso. Il trasferimento del difensore inglese classe 1989 alla Roma avverrebbe con la formula del prestito secco da 3 milioni di euro.

Serie A, Orsato arbitra Juve-Napoli

Daniele Orsato è stato designato per dirigere il big-match della 2/a giornata del campionato di calcio di Serie A fra Juventus e Napoli, in programma sabato sera a Torino, con inizio alle 20,45. Il derby della Capitale fra Lazio e Roma, di domenica alle 18, sarà diretto da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Cagliari-Inter di domenica sera (20,45) è stata affidata a Maurizio Mariani di Aprilia e Atalanta-Torino a Doveri di Roma 1.

Psg-Real Madrid, scambio di portieri

Il Paris Saint-Germain sta lavorando con il Real Madrid per lo scambio di portieri Keylor Navas-Alphonse Areola. Lo riporta 'As'. Il costaricense, chiuso da Thibaut Courtois, vuole cambiare aria. L'accordo potrebbe essere definito nelle prossime ore. L'estremo difensore francese, che ha già giocato in Liga, con la maglia del Villareal, nella stagione 2015/16, è da tempo un pallino dei blancos, che l'hanno inseguito per anni.

Mercedes conferma Bottas anche per il 2020

La Mercedes ha confermato Valtteri Bottas anche per il 2020. Il finlandese dunque effettuerà la quarta stagione consecutiva al fianco del pluricampione del mondo Lewis Hamilton. Dopo le voci su un possibile approdo alle Frecce d'argento del francese Sebastien Ocon, è arrivata invece la scelta di puntare ancora su Bottas che "ha avuto un ruolo chiave - afferma il team - per la conquista del campionato costruttori nel 2017 e 2018".

