On Air: Dramma Luis Enrique, muore la figlia. Europa League, Toro eliminato

ROMA - Una tragedia si è abbattuta su Luis Enrique che ha perso la figlia per un osteosarcoma, di cui era malata da cinque mesi. Lo ha annunciato lo stesso allenatore che lo scorso giugno si era dimesso da ct della Spagna senza fornire altri dettagli sui motivi dell'addio. Luis Enrique, dopo aver ringraziato "i medici, gli infermieri, il personale e i volontari dell'ospedale" conclude con uno struggente "ci mancherai molto ma ti ricorderemo per sempre con la speranza che un giorni ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa in pace Xanita".

Torino, addio Europa League

Si ferma a Wolverhampton il sogno europeo del Torino. Nessuna rimonta nei playoff dell'Europa League i granata, dopo il 2-3 dell'andata, sono stati battuti anche in Inghilterra 2-1 e vengono eliminati proprio sul più bello. La squadra di Walter Mazzarri si è battuta fino all'ultimo ma decisiva è stata la gara di andata. In ginocchio al 30' per il vantaggio del Wolves con Jimenez le speranze granata si sono riaccese al 12' st con Belotti ma dopo nemmeno un minuto Dendoncker ha chiuso definitivamente il match.

Champions, subito Napoli-Liverpool e Atletico Madrid-Juve

Sarà l'Inter di Antonio Conte la prima squadra delle quattro italiane di Champions a scendere in campo nell'edizione 2019-2020: i nerazzurri affronteranno martedì 17 settembre, alle 18.55, lo Slavia Praga a San Siro. Per i nerazzurri, la sfida al Barcellona è alla seconda giornata: appuntamento mercoledì 2 ottobre al Camp Nou. Sempre il 17 giocherà il Napoli, alle 21 al San Paolo contro i campioni in carica del Liverpool. Mercoledì 18 alle 21 sarà la volta della Juventus, al Wanda di Madrid contro l'Atletico, e dell'Atalanta che farà il proprio esordio assoluto a Zagabria sul campo della Dinamo.

Il Cuoio ci ricorda che….

Il "Cuoio" del "Corriere dello Sport" ci ricorda che oggi compie 50 anni Vladimir Jugovic. Calciatore totale, capace di cambiare il volto delle squadre in cui giocava. Sapeva difendere e attaccare, spezzare il gioco e ricostruirlo. La ribalta se la prende subito con la Stella Rossa: titolare inamovibile e padrone del centrocampo in quella squadra che trionfa in Coppa dei Campioni e in Intercontinentale (sua la doppietta al Colo Colo). Poi arriva la Serie A: tre stagioni di Sampdoria con la Juventus vince la Coppa dei Campioni poi arriva alla Lazio con cui conquista una Coppa Italia. Chiude la carriera tra Atletico Madrid, Inter, Monaco, Wacker e Ahlen.

di Enrico Sarzanini\Edipress