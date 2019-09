On Air: Dramma Cafù, muore il figlio. Nadal: "Berrettini avversario tosto"

ROMA - Dramma per Cafù, ex terzino di Milan e Roma che ha perso il figlio Danilo per un infarto. Il giovane è morto all'età di 29 anni durante una partita di calcio. Nonostante sia stato portato rapidamente in ospedale, Danilo non ha superato un secondo attacco cardiaco. In carriera Cafù ha vinto due Mondiali con il Brasile, nel 1994 e nel 2002. Condoglianze e solidarietà da tutto il mondo dello sport.

Kalinic: "Voglio riportare la Roma in Champions"

Presentato a Trigoria il neo acquisto della Roma Nikola Kalinic, che torna in Italia dopo l'esperienza tutta da dimenticare all'Atletico Madrid. "Sono molto contento di essere alla Roma una grande squadra piena di storia" ha spiegato l'attaccante che ha già chiari gli obiettivi: "Vorrei innanzitutto non avere infortuni e giocare di più rispetto mentre come squadra puntiamo a tornare in Champions".

Lozano: "CR7 mi ha fatto i complimenti"

E' stato una delle punte di diamante del calciomercato del Napoli. Hirving Chucky Lozano ha raccontato un curioso retroscena: "Quando ho segnato il 3-3 in Juve-Napoli - ha raccontato al sito www.tudn.mx - Cristiano Ronaldo mi ha fatto i complimenti". Così sul gol al debutto con la maglia partenopea: "Ho sempre il desiderio di giocare. Non avevo parlato con Ancelotti ma è stato molto bello che mi abbia fatto entrare nel secondo tempo in uno stadio spettacolare".

Us Open, Nadal: "Sarà dura contro Berrettini"

"Contro Berrettini non sarà affatto facile". Parola di Rafa Nadal che domani agli Us Open sfiderà il tennista azzurro ultimo ostacolo prima della finale. "Sta vivendo un grande anno, è in semifinale dopo aver vinto tanti buoni match" prosegue lo spagnolo. "Sta facendo molti progressi picchia forte, l'ho visto giocare anche contro Monfils. E' in fiducia, sarà una grande sfida" conclude lo spagnolo.

di Enrico Sarzanini\Edipress