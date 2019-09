On Air: Inter, boom abbonamenti. Messi può lasciare il Barca gratis

ROMA – L'effetto Conte e gli investimenti della famiglia Zhang hanno colto nel segno: l'Inter in questa stagione potrà contare anche sull'entusiasmo dei suoi tifosi puntare a grandi traguardi e cercare di spodestare la Juventus. Lo confermano i dati degli abbonamenti: 40.000 tessere per il campionato e 30.000 per la Champions garantiranno ai nerazzurri la spinta giusta per puntare a grandi traguardi. Obiettivo abbattere nuovamente il muro del milione e 100 mila presenze frantumato un anno fa.

Incredibile: Messi può lasciare il Barcellona

Lionel Messi può lasciare il Barcellona ogni fine stagione, il 30 giugno. A raccontare la clamorosa indiscrezione è stato 'El Pais', che parla di una clausola inserita nel contratto quinquennale firmato nel 2017 che gli permetterebbe di lasciare il Barca in maniera unilaterale, anche se non è chiaro se il club blaugrana avrebbe o meno un indennizzo. La clausola varrebbe solo nel caso Messi decidesse di andare a giocare in una Lega minore (quindi non Liga, Premier, Serie A, Bundesliga o Ligue1, tanto per citare le prime cinque d'Europa).

Maradona torna in panchina

Diego Armando Maradona torna i panchina. L'ex Pibe de Oro allenerà il Gimnasia La Plata. Lo ha annunciato su Twitter il club del massimo campionato argentino, attualmente impegnato nella lotta per non retrocedere. Maradona, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione, torna a lavorare in Argentina dopo quasi 10 anni: l'ultima esperienza come ct dell'Albiceleste conclusa nel Mondiale del 2010 in Sudafrica.

Szczesny: “Sono il portiere più forte del Mondo”

“Sono il portiere più forte della storia”. Ne è certo il numero uno della Juve Wojciech Szczesny che al portale polacco Przeglad Sportowy spiega: “Quando ero alla Roma ho messo in panchina Alisson, il miglior portiere del mondo, ed ora alla Juve faccio il titolare al posto di Buffon, uno dei migliori della storia”. “Possiamo concludere che probabilmente sono il miglior portiere del mondo e della storia” ha scherzato il polacco che poi torna serio: “Allenarmi con Buffon è un'esperienza incalcolabile”.

di Enrico Sarzanini\Edipress