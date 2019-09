On Air: Serie A, le probabili formazioni della 3ª giornata

ROMA – La Serie A torna subito con Fiorentina-Juventus alle 15. Montella si gioca la carta Ribery che parte per la prima volta in campo da titolare, in attacco Vlahovic in vantaggio su Boateng, nemmeno convocato il nuovo acquisto Pedro. Sarri al debutto sulla panchina bianconera, unica novità rispetto alle ultime uscite Danilo al posto dell'infortunato De Sciglio, in attacco il tridente Ronaldo-Higuain-Costa.

Napoli-Sampdoria, Ancelotti lancia subito Llorente dall'inizio

Il Napoli ospita la Samp per riprendere il cammino dopo la sconfitta con la Juve, Ancelotti si gioca subito la carta Llorente in attacco al fianco di Mertens, sulla sinistra salgono le quotazioni di Younes con Elmas, favorito su Allan. In casa doriana Di Francesco cambia dopo le due sconfitte: difesa a tre, con Ferrari, Murillo e Colley. Linetty in mediana con Ekdal, tridente d'attacco Caprari-Rigoni-Quagliarella.

Inter-Udinese, per Conte inedito trio in difesa

Novità per l'Inter di Antonio Conte che contro l'Udinese a San Siro propone il trio difensivo Godin-De Vrij-Skriniar, a centrocampo possibile la coppia Barella-Brozovic con Sensi e Politano alle spalle dell'unica punta Lukaku. Sanchez partirà dalla panchina. In casa bianconera il tecnico Tudor avanti con il 3-5-2 con Lasagna e De Paul in attacco, problemi per Okaka e Troost-Ekong che in difesa sarà sostituito da De Maio.

Spal-Lazio, dubbio Correa-Caicedo. Roma-Sassuolo, Smalling out

La Lazio a Ferrara affronta domenica alle 15 una Spal ancora a zero punti. In attacco Caicedo insidia Correa in difesa out Luiz Felipe, Vavro, Bastos e Patric in corsa per una maglia. La Roma sempre domenica ma alle 18 ospita il Sassuolo possibile esordio per Mkhitaryan largo a sinistra, con Zaniolo e Pellegrini alla spalle di Dzeko unica punta. Problemi muscolari per Smalling Mancini in vantaggio su Juan Jesus. In mediana prima da titolare per Veretout.

di Enrico Sarzanini\Edipress