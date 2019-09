On Air: Fonseca: “Roma, serve coraggio”. Inzaghi: “Attenzione alla Spal"

ROMA - “Non voglio più vedere la Roma del derby”. Parola del neo tecnico giallorosso Paulo Fonseca che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo torna sulla gara pareggiata contro la Lazio: “Non mi sono piaciuti il pressing e il recupero palla, a un certo punto siamo diventati passivi. Io invece voglio una squadra che pressi alto e con maggior coraggio”. Assente Smalling, infortunio comunque meno grave del previsto spiega il tecnico: “Ha un affaticamento all'adduttore, inutile rischiare”.

Inzaghi: "Contro la Spal gara tosta"

Vigilia di campionato anche per la Lazio domani impegnata in trasferta a Ferrara contro la Spal. “Sarà una gara tosta e piena di insidie dove lo scorso anno perdemmo frenando la nostra corsa verso la Champions” ammonisce il tecnico Inzaghi che torna sulle tante occasioni mancate al derby dove la squadra ha colto 4 pali: “Eravamo amareggiati e avrei preferito giocare subito per scaricare la rabbia che adesso dobbiamo trasformare in agonismo”. In difesa Patric insidia Vavro e Bastos, in attacco ballottaggio Caicedo-Correa.

Gasperini: “La Champions con Atalanta ha un sapore diverso”

“La Champions con l'Atalanta ha un sapore diverso da quella con l'Inter, perché ce la siamo conquistata tutti insieme sul campo". Cosi il tecnico bergamasco Giampiero Gasperini che alla vigilia della trasferta di campionato col Genoa ha la testa già all'Europa: “Si tratta di un ottimo test in vista dell'esordio in Champions League. Arriviamo da una sconfitta col Torino che brucia per come è maturata”.

Formula Uno, Leclerc: “Voglio vincere il mondiale”

Fresco vincitore a Monza il pilota della Ferrari Charles Leclerc guarda al futuro con grande ottimismo: “Il prossimo obiettivo è diventare campione del mondo – ha detto in esclusiva al Tg1 – è la cosa che in questo momento voglio più di tutte”. Poi racconta un retroscena: “Tornando da Maranello ho cantato l'inno italiano per impararlo in caso fosse arrivata la prima vittoria. Però poi con l'emozione non ce l'ho fatta a trovare tutte le parole, ma a Monza ci sono riuscito”.

Di Erico Sarzanini\Edipress