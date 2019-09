On Air: Mertens insegue Maradona. Sensi esalta l'Inter

ROMA – Ua doppietta che rilancia il Napoli e gli consente di avvicinare Maradona. Sabato in copertina per Dries Mertens protagonista assoluto della vittoria contro una Samp sempre più fanalino di coda della classifica. Con questi due gol il belga sale a quota 112 con la maglia azzurra che gli permettono di insidiare sempre di più Diego Armando Maradona che dista sole tre lunghezze nella classifica all-time dei marcatori del club.

Sensi porta l'Inter in vetta

L'altro uomo copertina è Stefano Sensi. Il suo impatto con l'Inter è stato esplosivo: in tre gare due gol ed un rigore procurati, ieri a San Siro è bastato il suo gol per stendere l'Udinese e consegnare la testa della classifica in solitaria ai nerazzurri, in attesa del Torino. Già eguagliato il primato di reti stagionali realizzato negli ultimi due anni il centrocampista a fine gara ai microfoni di Dazn scherza: sulla sua statura (è alto 1,69, ndr) “Mi hanno detto che sono basso qualche gol di testa lo devo fare per rispondere”.

Conte, stoccata a Sarri

“Sarri deve stare tranquillo perché sta dalla parte di quello forte”. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte risponde così alle dichiarazioni dell'allenatore bianconero Maurizio Sarri che subito dopo lo sciapo 0-0 ottenuto a Firenze si era lamentato del caldo. "Non voglio dire niente perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo i bilanci e gli stati patrimoniali” ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

Lazio e Roma a caccia di punti, Il Toro insegue l'Inter

La Lazio alle 15 a Ferrara contro la Spal per confermare quanto di buono fatto vedere al derby, mini rivoluzione di Simone Inzaghi: fuori Milinkovic e Correa, dentro Parolo e Caicedo mentre in difesa Patric al posto dell'infortunato Luiz Felipe. La Roma alle 18 ospita il Sassuolo a caccia di punti che la rilancino in classifica: Mancini al posto dell'infortunato Smalling, esordio per Mkhitaryan. Alle 20,45 Verona-Milan, il Torino di Mazzarri, che domani sera affronta il Lecce, ha la ghiotta opportunità di agganciare l'Inter in vetta alla classifica.

di Enrico Sarzanini\Edipress