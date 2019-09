On Air: Poker della Roma. Crollo Lazio. Bene Bologna e Cagliari

ROMA - La Roma supera agilmente il Sassuolo 4-2 allo stadio Olimpico e trova la prima vittoria in campionato. Tutto facile per i giallorossi di Fonseca che alla mezz'ora del primo tempo sono già vanti 4-0 grazie alle reti di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert. Nella ripresa gli ospiti provano a riaprirla grazie alla doppietta di Berardi ma la Roma porta a casa la vittoria senza troppi patemi. A fine gara Dzeko è tornato sulle voci di mercato che lo hanno coinvolto in estate: "Sono sempre stato contento di restare qui, poi quando faccio gol lo sono di più. Siamo convinti del gioco del mister, dobbiamo continuare così. Cresciamo partita dopo partita".

La Lazio crolla a Ferrara contro la Spal

Domina, segna, spreca e crolla nel finale. Nuova Lazio, vecchi errori la squadra di Simone Inzaghi torna da Ferrara con le pive nel sacco dopo aver dominato a tratti il match senza riuscire a chiuderlo. Vittoria in rimonta della Spal che vince 2-1 e, così come un anno fa, ferma la rincorsa Champions dei biancocelesti. Avanti grazie al rigore trasformato da Immobile nel primo tempo la Lazio si divora diverse palle gol incapace di chiudere il match. Nella ripresa il ritorno di fiamma della Spal che sfrutta il black out della squadra di Inzaghi: prima trova il pareggio con Petagna poi in pieno recupero completa la rimonta con la rete di Kurtic.

Il Bologna ribalta il Brescia, il Cagliari vince a Parma

Il Bologna ribalta il Brescia e respira aria di alta quota. Gli emiliani espugnano il Rigamonti per 4-3 al termine di un match rocambolesco, con una gran rimonta nella ripresa. Donnarumma scatenato in avvio fa doppietta, Bani accorcia ma Cristana fa 3-1. Nella ripresa Brescia in 10' la squadra di Mihajlovic ne approfitta e colpisce due volte in quattro minuti, prima con Palacio poi con Denswil, a dieci minuti dalla fine Orsolini sigla il gol del sorpasso. Emozioni anche a Parma coi padroni di casa che creano occasioni, ma il Cagliari in contropiede sblocca il risultato con due conclusioni del difensore Ceppitelli. Barilla' rimette in partita i padroni di casa ma Simeone la chiude meritatamente.

San Marino, vince il solito Marquez

Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gp di San Marino. Lo spagnolo della Honda ha preceduto Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e il connazionale Maverick Vinales (Yamaha). Quarto Valentino Rossi, davanti a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Andrea Dovizioso (Ducati). "Sapevo che non c'era bisogno di vincere perché Dovizioso era lontano ma quello che è successo ieri in qualifica mi ha dato una spinta extra" la battuta tagliente di Marquez che ammette: "Quartararo è stato il vincitore morale come lo ero stato io a Silverstone".

di Enrico Sarzanini\Edipress