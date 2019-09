On Air: Juve rimontata. Atalanta schiantata

ROMA - La Juve ottiene un buon pareggio a Madrid contro l'Atletico: al Wanda Metropolitano finisce 2-2 al termine di una gara dalle mille emozioni. Bianconeri avanti con Quadrado ad inizio ripresa al 20' Matuidi trova il raddoppio. La squadra di Simeone non ci sta e prima con Savic poi con Herrera al 90' trova il pareggio su due palle inattive. Esordio da incubo per l'Atalanta di Gasperini schiantata a Zagabria dalla Dinamo con un perentorio 4-0 (tripletta di Orsic). Ai padroni di casa bastano i primi 45' per chiudere il match (3-0), i nerazzurri mai in partita hanno provato a reagire nella ripresa subendo però la rete del definitivo 4-0.

Il Psg supera un Real Madrid sempre più in crisi

Nottata da incubo per il Real Madrid che a Parigi si inchina al Psg sotto i colpi dell'ex Di Maria autore di una doppietta ed esce con un pesante 3-0. Avvio di stagione da incubo per Zidane il cui futuro è sempre più in bilico. Vittoria del Bayern Monaco sulla Stella Rossa di Belgrado battuta 3-0, il Manchester City espugna Donetsk 3-0 con doppietta di Mahrez, a sorpresa lo Spartak Mosca vince 2-1 a Leverkusen contro il Bayern. Bene l'Olympiacos che in casa rimonta il Tottenham da 0-2 a 2-2, pareggio a reti bianche tra Bruges e Galatasaray.

Roma, Fonseca: “Farò turn over”

Continuare sulla strada intrapresa contro il Sassuolo. La Roma vuole iniziare l'Europa League nel migliore dei modi, match di esordio contro il Basaksehir. Il tecnico Paulo Fonseca fissa subito gli obiettivi: “In questa prima fase abbiamo l'obiettivo dichiarato di andare avanti ma puntimao ad arrivare in fondo”. L'allenatore promette del turn over: ancora out Smalling, possibile avvicendamento a centrocampo con Diawara al posto di uno tra Cristante e Veretout, in attacco scalpita Zaniolo, in porta Mirante al posto di Pau Lopez e in difesa potrebbe essere la volta buona per Spinazzola dall'inizio al posto di Kolarov. Ballottaggio Santon-Florenzi.

Lazio, Inzaghi: “Cancelliamo Ferrara”

Cancellare in fretta il capitombolo di Ferrara. E' lo spirito con cui la Lazio si presenta in Romania per l'esordio in Europa League contro il Cluj. Il tecnico Inzaghi respinge le critiche e avvisa: “Il nostro sembra più un girone di Champions e affronteremo una squadra esperta. Servirà una partita vera con tanti duelli e massima attenzione al francese Omrani”. Rimasti a casa Immobile, Luis Alberto e Radu in attacco Caicedo-Correa, dall'inizio Berisha, Jony e Vavro. Straordinari per Milinkvovic e Leiva.

di Enrico Sarzanini\Edipress