On Air: Ronaldo: "Lavoriamo per i nostri obiettivi". Milan-Inter, arbitra Doveri

ROMA - Il giorno dopo il pareggio in Champions contro l'Atletico Madrid rimediato al Wanda Metropolitano, in casa Juve c'è ancora amarezza per il pareggio subito nei minuti finali del match. Così Cristiano Ronaldo su Instagram ha lancia un monito: "Dovremo continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi". Sotto la scritta CR7 ha pubblicato una foto quasi malinconica sul prato dello stadio madrileno.

Milan-Inter, arbitra Doveri

Sarà Daniele Doveri di Roma ad arbitrare il derby Milan-Inter programma sabato sera. Juventus-Verona, altro anticipo del sabato in programma alle 18, sarà invece arbitrato da Federico La Penna di Roma. Ad aprire la quarta giornata di campionato il match tra Cagliari e Genoa che sarà diretto da Gianluca Manganiello di Pinerolo. Tra le gare di domenica Bologna-Roma diretta da Luca Pairetto di Nichelino, Lecce-Napoli affidata a Marco Piccinini di Forlì e i posticipi Atalanta-Fiorentina che sarà diretta da Daniele Orsato di Schio e Lazio-Parma arbitrata da Rosario Abisso di Palermo.

France Football, premio al miglior portiere

France Football assegnerà un uovo premio dedicato al miglior portiere del mondo e si chiamerà "Trofeo Yashin", in omaggio al portiere russo unico vincitore in quel ruolo del Pallone d'Oro, il riconoscimento più importante a cui possa ambire un calciatore. "Non sarà un premio di consolazione perché premierà il miglior portiere del mondo, eletto dalla stessa giuria di specialisti internazionali del Pallone d'Oro" ha spiegato Pascal Ferré, caporedattore di France Football. Questo nuovo riconoscimento segue a due nuove creazioni della rivista francese, il Pallone d'oro femminile e il Trofeo Kopa per Under 21.

Auguri a Tommaso Rocchi

Il "Cuoio" del "Corriere dello Sport" ci ricordea che proprio nel giorno in cui la Lazio debutta in Europa League in terra romena, Tommaso Rocchi compie 42 anni. L’ex bomber biancoceleste fu il mattatore della conquista alla qualificazione dei gironi di Champions League nell’estate 2007. Il 28 agosto una sua doppietta ribaltò il vantaggio iniziale della Dinamo Bucarest e, dopo l’1-1 dell’andata, aprì le porte della Champions alla Lazio. Per il bomber veneto 293 presenze e 105 reti in tutte le competizioni con l’aquila sul petto e secondo posto nella classifica dei cannonieri all time della Lazio in Europa, alle spalle di Simone Inzaghi e alla pari di Pavel Nedved con 12 realizzazioni.

