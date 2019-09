On Air: Singapore, Leclerc sogna il tris. L'Inter torna in vetta

ROMA – Charles Leclerc a Singapore va a caccia di un'altra impresa. Il pilota monegasco ieri ha colto la terza pole position di fila, la quinta del 2019 dopo le due consecutive in Belgio ed a Monza, dove erano seguite altrettante vittorie. “Sono davvero contento, i pezzi nuovi hanno funzionato nel modo giusto, era stato un venerdì difficile, ma abbiamo lavorato duro ed ha pagato” ha detto entusiasta a fine prove. Dietro di lui partirà un incredulo Hamilton: “Non so come le Ferrari abbiano tenuto questo passo”. Terza l'altra rossa di Vettel. Bandiera a scacchi alle 14.10.

Conte si gode la vittoria nel derby

Vittoria nel derby e primato in classifica. Notte da incorniciare per il tecnico dell'Inter Conte che ha steso il Milan 2-0. “Volevo fare bella figura” le prime parole dell'allenatore nerazzurro che prosegue: “E' una vittoria meritata. E' un derby e sono sempre partite speciali”. Ha poco da sorridere il tecnico rossonero Marco Giampaolo: “Non mi è piaciuta la reazione emotiva della squadra, con giocatori che si pestavano i piedi. Poi non abbiamo fatto male, mi è piaciuto il coraggio di stare alti. Dopo il gol serve una reazione da squadra matura che sa gestire le difficoltà”.

La Roma a Bologna, la Lazio ospita il Parma

La Roma a caccia di conferme la Lazio per reagire. Domenica degli opposti per le due romane che vivono momenti contrapposti. I giallorossi a Bologna vogliono proseguire sulla strada intrapresa grazie alle ultime due vittorie di fila. “Questo sarà un test importante” sottolinea Fonseca. Reduce da due sconfitte di fila invece la Lazio spera di risorgere contro il Parma all'Olimpico. “Prima eravamo fenomeni, adesso polli, serve più equilibrio” ammonisce il tecnico Inzaghi.

Barcellona, crisi senza fine. Oggi tocca al Real

Non conosce fine la crisi del Barcellona che contro il Granada ha subito la seconda sconfitta in appena cinque giornate. Azulgrana battuti 2-0 nemmeno l''ingresso di Messi e Fati nella ripresa è servito ad evitare il crollo. Al Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid non ha riscattato in pieno la gara con la Juventus e si è fatta fermare sullo 0-0 dal Celta Vigo e quindi raggiungere a dieci punti dal Granada, mentre il Siviglia, a sua volta a quota 10, ospiterà il Real Madrid.

Di Enrico Sarzanini\Edipress