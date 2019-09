On Air: Lazio, Parma ko. Infantino: “L'Italia peggiora sul razzismo”

ROMA - Una vittoria importante per la classifica e per il morale. La Lazio supera il Parma 2-0 allo stadio Olimpico e da il calcio ad una crisi latente e pronta a manifestarsi. Sblocca Immobile, che trova il quarto gol in altrettante gare dopo appena 8', la rete del definitivo 2-0 porta la firma di Marusic. Con questi tre punti i biancocelesti volano a quota 7 in classifica e agganciano Bologna ed Atalanta al quinto posto, uno in meno della Roma quarta. Il tecnico Inzaghi ha ripreso Immobile che si era lamentato della sostituzione.

Fonseca: “Non guardo la classifica”

Vittoria della Roma che al Dall'Ara batte il Bologna 2-1 e coglie il terzo successo di fila tra campionato e coppe. “Avrebbero meritato il pari” ammette il tecnico giallorosso Fonseca che per il momento preferisce non guardare troppo lontano: “E' troppo presto per guardare la classifica in questo momento mi concentro su altre cose”. Poi così su Zaniolo che, dopo gol e assist in Coppa, è partito dalla panchina: “E' giovane ed avrà le sue occasioni”.

Razzismo, Infantino: “L'Italia peggiora sempre di più”

“In Italia la situazione non è migliorata e questo è grave”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino ospite a 90° su Rai2: “Il razzismo si combatte con l'educazione, condannando, parlandone – prosegue commentando i cori a Dalbert in Atalanta-Fiorentina.- non si può avere razzismo nella società e nel calcio”. Secondo infantino “bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi. Ci vuole, come in Inghilterra, la certezza della pena”.

Volley, Europei maschili: Italia ai quarti

L'Italvolley maschile approda ai quarti di finale degli Europei grazie al 3-0 rifilato alla Turchia. Gli azzurri si giocheranno l'accesso alle semifinali martedì contro la Francia nel remake della sfida della fase preliminare. “Ho visto una buona Italia volevamo vincere questa partita ma contro la Francia dovremo fare meglio” il commento del ct azzurro Gianlorenzo Blengini.

di Enrico Sarzanini\Edipress