On Air: Icardi: “Al Psg per vincere”. Serie A di nuovo in campo

ROMA - “Cercavo una squadra vincente”. Sono le parole di Mauro Icardi che a Canal Plus spiega i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Psg. “Ero arrivato al mio settimo anno all’Inter. Ho avverato il sogno di giocare la Champions League ma non abbiamo vinto nulla” racconta l'argentino che prosegue: “Sono rimasto, ho segnato tanti gol, ma era arrivato il momento di andare in una squadra vincente e che può conquistare titoli e adesso spero di restare qui”.

Serie A, si torna subito in campo

Nemmeno il tempo di commentare la vittoria della Lazio che si è ritrovata in casa contro il Parma 2-0 che è di nuovo Serie A. Ad aprire il primo turno infrasettimanale alle 19 Verona-Udinese, alle 21 il Brescia sfiderà la Juventus con l'atteso esordio di Balotelli. Domani Roma-Atalanta, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Inter-Lazio, Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo, Spal-Lecce chiuderà giovedì Torino-Milan.

Liverpool, marcia inarrestabile

Il Liverpool non si ferma più e contro il Chelsea a Londra ottiene la sesta vittoria in altrettante partite portandosi a 18 punti in Premier. I campioni d'Europa in carica hanno vinto 2-1 grazie all'uno-due nel primo tempo di Alexander-Arnold (14') e Firmino (30'). Inutile il gol nella ripresa del francese Kante al 26'. I 'Blues' sono andati vicini al gol in più d'una circostanza nel finale, ma il risultato non è cambiato. Hanno vinto anche l'Arsenal 3-2 contro l'Aston Villa ed il West Ham 2-0 sul Manchester United. In classifica Liverpool 18 punti, Manchester City a 13, poi il Leicester e il West Ham a 11.

Fifa Best Award alla Scala di Milano

Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si contenderanno questa sera sul palco della Scala di Milano il 'Best Fifa Football Award 2019'. CR7 e la Pulce proveranno a prendersi la rivincita sul gigante olandese, già premiato dalla Uefa come miglior giocatore della Champions League. Van Dijk, campione d'Europa con il Liverpool, resta il favorito anche grazie al primato di non essere mai stato dribblato per 65 partite consecutive (un record interrotto il 4 agosto da Gabriel Jesus). Messi potrebbe però rifarsi con un altro trofeo, il Fifa Puskas Award per il gol più bello dell'anno.

di Enrico Sarzanini\Edipress