On Air: Messi, re della Scala. Lotito: “Nessun individualismo”

ROMA - “Emozionato di poter dividere questa gioia con mio figlio che è qui”. Così Lionel Messi dopo aver ricevuto il premio The Best FIFA Men’s Player alla Scala di Milano. L’argentino del Barcellona è stato eletto il miglior giocatore dell’ultima stagione, battuto con 46 punti il rivale di sempre Cristiano Ronaldo (36) ma anche il campione d’Europa Virgil Van Dijk (38), difensore del Liverpool. “I premi individuali sono una cosa secondaria, prima viene il collettivo” ha spiegato la Pulce. Criptico CR7 sui social: “Dopo la notte arriva sempre l’alba”.

Lotito tuona: “Conta il collettivo”

“Bisogna mettersi a disposizione a prescindere dagli individualismi”. Parola del presidente della Lazio Claudio Lotito che a margine di un evento a Milano commenta lo sfogo di Immobile dopo la sostituzione contro il Parma. “Ciro è un passionario – spiega poi il patron – ci mette cuore e fisico si voleva sacrificare ma è una mossa che andava evitata”. Così alla squadra in vista del big match contro l'Inter: “Serve umiltà, determinazione e spirito di sacrificio”.

Boban: “Delusi dalla sconfitta nel derby”

Il 2-0 rimediato nel derby contro l'Inter in casa Milan non è stato ancora digerito. “Siamo molto delusi, perché siamo stati sconfitti” ha spiegato Zvonimir Boban, CFO del Milan, a margine dei 'The Best FIFA Football Awards', al Teatro alla Scala di Milano. “Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche Giampaolo si aspetta” prosegue il dirigente che conclude: “Work in progress: meglio che ci riprendiamo il prima possibile”.

Serie A, oggi al via il primo turbi infrasettimanale

Oggi al via il primo turno infrasettimanale della stagione che si apre alle 19 con Verona-Udinese, alle 21 al Rigamonti la sfida tra Brescia e Juventus con l'esordio di Mario Balotelli. Domani alle 19 apre Roma-Atalanta, alle 21 il resto delle gare con il big match Inter-Lazio piatto forte. Le altre sfide Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo e Spal-Lecce. Chiuderà giovedì alle 21 Torino-Milan.

di Enrico Sarzanini\Edipress