Serie A, probabili formazioni 5ª giornata

ROMA – Conte per la cinquina, Inzaghi per l'impresa il piatto forte di questa giornata di campionato è Inter-Lazio. Qualche cambio per i nerazzurri: Candreva torna a destra, Vecino candidato per la mediana, da sacrificare uno tra Barella o Sensi. In attacco Politano in vantaggio su Lautaro a supporto di Lukaku. In casa Lazio out Radu dentro Bastos. Nel mezzo Lazzari insidiato da Marusic, in avanti rebus Immobile, in vantaggio per fare coppia con Correa.

Roma, ecco Smalling. Atalanta, Muriel out

La Roma ospita l'Atalanta Fonseca farà esordire Smalling. Per il resto tanti dubbi a cominciare dal modulo. Si va verso un 3-4-2-1 con Fazio e Jesus a completare la difesa. In mezzo Kolarov e Spinazzola esterni, Veretout e Cristante nel mezzo con il tridente Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. Gasperini, senza Muriel, opta per il 3-4-1-2 con Gomez alle spalle delle due punte Ilicic e Zapata, Malinovskyi confermato trequartista al fianco di De Roon, in difesa Toloi, Djimsiti e Palomino.

Napoli, torna Manolas. Cagliari, Nainggolan ancora infortunato

Il Napoli ospita il Cagliari e Ancelotti è pronto a rilanciare il recuperato Manolas dall'inizio per far rifiatare Koulibaly. Difesa completata da Maksimovic, Mario Rui e Di Lorenzo con Meret in porta. Poi Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Insigne a centrocampo con Mertens-Lozano in attacco. Cagliari ancora senza Nainggolan, il favorito per giocare alle spalle di Joao Pedro e Simeone è Rog. In regia la sorpresa è Oliva.

Fiorentina, c'è Ribery. Sampdoria con il tridente

La Fiorentina ospita la Sampdoria a caccia della prima vittoria stagionale. Il piatto piange e i viola sono ultimi in classifica con appena 2 punti. Montella passa al 4-3-3 e propone il tridente Ribery-Vlahovic-Chiesa, a centrocampo Pulgar, Badelj e Castrovilli. Di Francesco risponde con il 3-4-3 e pensa a Depaoli e Bereszynski insieme. Oggi in programma anche Parma-Sassuolo, Spal-Lecce, Genoa-Bologna, domani chiude Torino-Milan.

di Enrico Sarzanini\Edipress