Inter inarrestabile, Napoli sconfitto. Il Torino ospita il Milan

ROMA - L'Inter di Conte continua la sua marcia e coglie in casa contro la Lazio la quinta vittoria in altrettante gare, ai nerazzurri basta la rete di D'ambrosio. Sconfitta a sorpresa del Napoli che cade al San Paolo decisiva la rete di Castro nel finale. Crolla la Roma all'Olimpico battuta 2-0 dall'Atalanta reti di de Roon e Zapata. Prima vittoria della Fiorentina che supera 2-1 la Sampdoria, 3-1 del Lecce a Ferrara contro la Spal, 1-0 del Parma sul Sassuolo pareggio a reti bianche tra Genoa e Bologna.

Torino-Milan, Gianpaolo: “Voglio una reazione”

Sarà la sfida tra Torino e Milan a chiudere la quinta giornata di campionato. Avvio di campionato difficile per i rossoneri, il tecnico Giampaolo scaccia via voci sul suo futuro: “Non mi sento a rischio e penso solo a lavorare”. Dopo il ko nel derby si aspetta una reazione: “Abbiamo il dovere, sentito e non forzato, di rialzarci, di ripartire. La colpa è solo mia”. “Domani vedrete un Toro arrabbiato” le parole del tecnico granata Mazzarri.

Liga, comanda Madrid

Ci sono le due squadre di Madrid la guidare la Liga: dopo sei giornate di campionato il Real è in testa con 14 punti, con l'Atletico che segue a 13. La formazione di Zidane ha battuto al Santiago Bernabeu 2-0 l'Osasuna di Pamplona con reti di Vinicius al 36' del primo tempo e di Rodrygo al 27' della ripresa. Anche l'Atletico si è imposto per 2-0, ma in trasferta, nell'Estadi de Son Moix a Maiorca gol di Costa e Felix.

Francia, frena il Psg

Nuovo stop in campionato per il Psg superato in casa dal Reims nel posticipo della 7/a giornata della Ligue 1. Senza Icardi, Cavani e Mbappé, ma con Neymar in campo per 90', la squadra allenata dal tedesco Thomas Tuchel è stata trafitta da Kamara al 29' del primo tempo e da Dia al 49' della ripresa. Il PSG resta in vetta, ma viene affiancato a 15 punti dall'Angers. Seguono a 13 Lille e Nantes.

di Enrico Sarzanini\Edipress