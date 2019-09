Tottenham, idea Allegri. Stadio San Siro, svelati i progetti

ROMA – Il Tottenham starebbe pensando a Massimiliano Allegri come possibile sostituto di Mauricio Pochettino considerato a rischio dopo la sconfitta ai rigori nella Coppa di Lega inglese contro una squadra di quarta divisione. Nonostante l'ex allenatore della Juve abbia più volte confermato di voler portare a termine l'anno sabbatico, secondo il "The Sun" l'allenatore toscano sarebbe pronto a guidare gli "Spurs" in caso di esonero dell'argentino.

Stadio San Siro, svelati i due progetti del nuovo stadio

Inter e Milan hanno presentato e svelato i rendering delle proposte dei due studi di architettura finalisti. Nel primo progetto dal nome "Gli anelli di Milano" dello studio Manica-Cmr Sportium lo stadio è pensato come la congiunzione di due anelli, idealmente sospesi, un incrocio di passato e futuro. Il secondo progetto, realizzato dallo studio Populous, si chiama invece "La Cattedrale" ed è ispirato al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele: qui il nuovo San Siro avrà una vera e propria galleria in cui saranno posizionati bar e ristoranti, un parco urbano e spazi comuni a favore del quartiere.

Messi, in forte dubbio la sfida con l'Inter

Leo Messi rischia seriamente di saltare la sfida di Champions contro l'Inter. Il numero 10 del Barcellona contro il Villareal ha riportato una “elongazione all'adduttore della coscia sinistra” ed i tempi di recupero verranno valutati giorno dopo giorno. Secondo la stampa spagnola il fatto che si tratti di un "allungamento" e non di una lesione conferma che l'infortunio non è grave ma sembra quasi scontato che salti la sfida di campionato contro il Getafe per tentare il recupero in Champions.

Rugby, Mondiali: seconda vittoria per l'Italia

Un altro successo per l'Italia Mondiale di rugby in Giappone. Dopo la vittoria all'esordio contro la Namibia, oggi a Fukuoka, l'Italia ha battuto il Canada 48-7 nella seconda sfida del Girone B. Nonostante le molte assenze, la squadra di O'Shea ha dominato per tutto il match, centrando la qualificazione alla Coppa del mondo 2023 e lasciandosi aperta la possibilità di accedere ai quarti. Per farlo servirà un'impresa: le prossime avversarie si chiamano Sudafrica (4 ottobre) e All Blacks (12).

di Enrico Sarzanini\Edipress