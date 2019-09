Inzaghi: "Voglio i tre punti". Fonseca: "A Lecce cambio"

ROMA - "Voglio i tre punti con il Genoa senza se e senza ma". Senza troppi giri di parole il tecnico della Lazio Simone Inzaghi va dritto al punto: "Sarà una sfida piena di insidie, va bene il bel gioco e le idee ma serve muovere la classifica e quindi fare punti". Così sul problema sotto porta dei biancocelesti: "Il cinismo si acquisisce in allenamento. Serve più cattiveria sotto porta e ogni occasione deve essere interpretata nel migliore dei modi anche perché ci saranno partite in cui te ne capiteranno poche e le devi saper sfruttare". Chiusura dedicata ad Immobile: "Il caso è chiuso e se mi dimostrerà che lo merita domani sarà titolare".

Fosneca: "Contro il Lecce cambio"

"A Lecce sono pronto a fare dei cambi". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro la squadra pugliese. "Ci sono molte partite e poco tempo per recuperare. e alcuni sono più stanchi di altri" prosegue il tecnico che spiega: "Il problema della condizione fisica non esiste, solo una settimana fa venivamo elogiati per questo e ora dopo una sconfitta si batte il tasto su questo punto". Così sulle troppe reti subite dalla squadra: "La media gol di due reti subite a partita non ci piace e ci stiamo lavorando anche se è pure vero che segniamo tanto".

Clamoroso Liverpool rischia l'esclusione dalla Coppa di Lega

Clamoroso Liverpool: la squadra di Jurgen Klopp rischia l’esclusione dalla EFL Cup conosciuta come Carabao Cup. Tutta colpa del tecnico dei "reds" che contro l’MK Dons ha schierato al 63′ della ripresa il 22enne Pedro Chirivella che non avrebbe soddisfatto i criteri per l’iscrizione alla competizione, risultando dunque ineleggibile. La EFL ha fatto partire un’investigazione: il Liverpool rischia nella peggiore delle ipotesi l’estromissione forzata ma potrebbe anche cavarsela solo con una multa.

L'ex Milan Honda si offre al Manchester Unite su Twitter

L'ex attaccante del Milan Keisuke Honda si è offerta al Manchester United con un post su Twitter. "Fatemi un'offerta", ha cinguettato il giapponese dal suo account ufficiale taggando quello dello United. "Non ho bisogno di soldi ma devo giocare con una grande squadra e con grandi compagno di squadra!", ha aggiunto il 33enne calciatore giapponese. Honda sta cercando di trovare un nuovo club in Europa dopo aver lasciato a maggio i Melbourne Victory, in Australia.

di Enrico Sarzanini\Edipress