l'Inter risponde alla Juve. Gp Russia, Leclerc ancora in pole

ROMA - La Juve vince e l'Inter risponde. Non cambia la testa della classifica dopo i due anticipi di campionato della sesta giornata: alla vittoria di Sarri infatti ha risposto quella di Conte che ha riportato la squadra nerazzurra al comando della Serie A a punteggio pieno. I bianconeri hanno battuto agilmente la Spal 2-0 in casa grazie alle reti di Pjanic e Ronaldo mentre i nerazzurri hanno sconfitto 3-1 la Samp a Marassi, sesto successo in altrettante gare: protagonista nel bene e nel male Sanchez che dopo aver sporcato il tiro di Sensi per l'1-0 raddoppia ma ad inizio ripresa si becca il secondo giallo per una goffa simulazione e viene espulso. I blucerchiati accorciano con Jankto ma ci pensa Gagliardini a chiudere il discorso.

Barcellona, si ferma ache Dembelè

Altra tegola per il Barcellona che deve fare i conti con l'infortunio di Dembeleé. Dopo Lionel Messi e Ansu Fati dunque la squadra di Valverde perde anche l'ala che "ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra" come ha spiegato il club in una nota. IL 22enne francese si sottoporrà a ulteriori esami per conoscere l’entità esatta dell’infortunio. La notizia riguarda da vicino l'Inter che mercoledì sfiderà il Barcellona al Camp Nou nella seconda giornata dei gironi di Champions League.

Gp Russia, quarta pole di fila per Leclerc

Quarta pole position di fila per Charles Leclerc. Il ferrarista è stato il più veloce nella sessione di qualifiche a Sochi dove domani si corre il Gp di Russia. Il monegasco col tempo di 1:31:628 ha preceduto Lewis Hamilton (+0:402) e il compagno di squadra Sebastian Vettel (+0:425). Quarto Max Verstappen (Red Bull), davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Leclerc ha eguagliato il record di quattro pole di fila di Schumacher del 2000: "E' una sensazione speciale - spiega - anche se non voglio pensare a queste statistiche. Mi concentro sul mio lavoro e c'e' ancora tanta strada fare".

Giorgio Chinaglia: 50 anni fa il primo gol in Serie A

Il "Cuoio" del "Corriere dello Sport" ci ricorda che il 28 settembre del 1969 Giorgio Chinaglia segnò la sua prima rete in Serie A, decidendo con un tocco d’esterno a scavalcare Fabio Cudicini, la sfida giocata allo Stadio Olimpico contro il Milan. Il bomber di Carrara andò a segno nel giorno in cui l’allenatore Juan Carlos Lorenzo lo schierò per la prima volta tra i titolari. Oggi ricorrono i 50 anni da quella prima rete siglata da Long John nella massima serie che, tra l’altro, fu anche la prima di 122 segnate con la maglia della Lazio.

di Enrico Sarzanini\Edipress