Champions: La Juve stende il Bayer. Atalanta, che beffa!

ROMA - La Juventus batte 3-0 il Bayer Leverkusen grazie alle reti di Higuain, Bernardeschi e Ronaldo e comanda il Girone D con l'Atletico Madrid che ha superato 2-0 a Mosca il Lokomotiv. Altra sconfitta dell'Atalanta questa volta contro lo Shakhtar Donetsk: la squadra di Gasperini prima sbaglia un calcio di rigore con Ilicic poi Zapata fa 1-0 ma gli ospiti reagiscono e dopo il pareggio di Moraes trovano il definitivo 2-1 in pieno recupero con Solomon. Clamoroso il 2-2 tra Real Madrid e Bruges, il Psg vince a Istanbul 1-0 contro il Galatasaray e comanda il Girone A a punteggio pieno. Vittoria 7-2 del Bayern Monaco in casa del Tottenham. Vince il Manchester City contro la Dinamo Zagabria 2-0. La Stella Rossa infine supera 3-1 l'Olympiacos.

Il Napoli ospita il Genk, Inter a Barcellona

Vigilia di Champions per Napoli ed Inter. La squadra di Ancelotti affronterà il Genk, il tecnico tira le orecchie ai giocatori per la vittoria sofferta contro il Brescia: "Ho grandissima considerazione della mia squadra ma conoscendo il nostro valore possiamo e dobbiamo fare molto meglio". Per l'Inter l'affascinante sfida al Camp Nou contro il Barcellona: "Giochiamo contro una delle principali candidate al titolo - spiega Conte - ma se hai ambizioni devi far punti su tutti i campi, dobbiamo esser pronti ad affrontare il Barca sia con Messi che senza Messi". Così sul match di sabato proprio contro la Juve: "La gara della vita è quella che dobbiamo giocare, quindi testa alla Champions poi penseremo ai bianconeri".

Roma, altro infortunio. Dzeko: "Presto vinceremo"

Altra tegola per la Roma che dopo l'infortunio di Pellegrini deve fare i conti con lo stop di Henrikh Mkhitaryan. Gli esami ai quali è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione tendinea all'adduttore che lo terrà fuori dal campo per tre settimane. Si tratta già dell'ottavo infortunio muscolare in casa Roma dall'inizio della stagione. Intanto parla Dzeko: "Dobbiamo essere più continui e pensare ad aiutarci - spiega in una lunga intervista sul sito della Roma - e potremo vincere". chiusura dedicta al tecnico Fonseca: "Era quello di cui avevamo bisogno".

Lotito: "Non sempre i buu sono discriminatori"

"Non sempre la vocazione 'buu' corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine del consiglio federale della Figc che ha discusso anche l'approvazione delle linee guida per dotare i club di nuovi strumenti contro violenza e atti di razzismo nelle curve. "Ricordo che quando ero piccolo spesso facevamo 'buu' a persone non di colore solo per scoraggiarlo a segnare il gol davanti al portiere". "Nella Lazio abbiamo tanti giocatori di colore e non facciamo distinzione del colore della pelle" ha concluso Lotito.

di Enrico Sarzanini\Edipress