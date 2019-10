Europa League. Lazio, vittoria in rimonta. Roma, solo pari

ROMA - Prima vittoria in rimonta della Lazio che batte il Rennes 2-1 e trova i primoi tre punti in Europa League. Francesi in vantaggio al 55' con Morel, la rimonta porta la firma di Milinkvovic ed Immobile. In classifica i biancocelesto sono secondi a 3 punti dietro al Celitc che comanda a quattro. La Roma invece si deve accontentare in Austria contro il Wolfsberger. Al primo gol in maglia giallorossa di Spinazzola ha risposto il,gran sinistro al volo da 20 metri di Liendl che ha regalato l'inaspettato 1-1 agli austriaci. Stesso risultato nell'altra gara del Girone J tra Basaksehir e Borussia M'Gladbach. Roma sempre prima con il Wolfsberger a 4 punti.

Napoli, scoppia il caso Insigne

Alla fine il caso-Insigne è esploso: la tribuna del capitano del Napoli in Belgio contro il Genk in Champions League ha lasciato il segno. "Era poco brillante in allenamento" ha giustificato la scelta Carlo Ancelotti parole che non hanno convitno il fratello di Insigne, Antonio, che in un post su Istagram, poi rimosso, aveva attaccato l'allenatore: "Nemmeno le palle di dire la verità... un gol o un assist ogni 63 minuti, giusto è poco brillante", ha scritto. Il caso è esploso, la sfida di campionato a Torino potrebbe già chiuderlo con Insigne in campo dall'inizio.

Ribery: "A Firenze farò grandi cose"

"Firenze è il luogo ideale per me in questo momento". Frank Ribery parla così ai media ufficiali del Bayern Monaco della sua nuova avventura in viola. Il Fantasista francese sottolinea di aver avuto un ruolo importante nel Bayern "ma a Firenze sono felice e ho una responsabilità più grande perché la squadra molto giovane e posso aiutarla con la mia esperienza''. "Le aspettative nei miei confronti sono alte ma la pressione mi piace e mi stimola, voglio fare grandi cose per me, per il club e per i tifosi'' ha concluso Ribery.

Marchisio si ritira: "Ho vissuto un sogno"

"Ritirarmi è stata una decisione importante, ponderata, molto difficile". Così Claudio Marchisio, 33 anni, l'ultima stagione allo Zenit dopo una carriera alla Juventus, in conferenza stampa ufficializza l'addio al calcio giocato. "Se dovessi riassumere tutto in una parola direi sogno" prosegue l'ormai ex giocatore nella sala stampa dell'Allianz Stadium "un luogo speciale" come lo ha definito Marchiso che ha ringraziato la Juve. "Unico rammarico non aver vinto la Champiosn" conlude l'ex centrocampista.

di Enrico Sarzanini\Edipress