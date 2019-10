Spalletti, no al Milan. Attesa per Inter-Juve

ROMA - Giorni difficili in casa Milan il futuro di Giampaolo resta un grande punto interrogativo, l'allenatore si gioca tutto nella sfida contro il Genoa. Secondo quanto scrive stamani il “Corriere dello Sport” però l'alternativa numero uno Luciano Spalletti, che esonerato dall'Inter ha ancora un contratto fino al 2021, avrebbe già detto di no alla società rossonera. Inarrivabile Shevchenko, scartato Ranieri, Garcia comprende troppi punti interrogativi, resta dunque solo il ritorno di Gattuso.

Genoa, Gattuso si defila

Panchina rovente anche al Genoa, la squadra di Preziosi ospiterà il Milan e questo rende tutto ancora più complicato. Andreazzoli si gioca il suo futuro proprio contro i rossoneri anche se nelle ultime ore l'ipotesi Gattuso come possibile sostituto è andata via via scemando: dopo l’apertura iniziale ringhio si è tirato indietro. Resistono le quotazioni di Davide Nicola, intriga il profilo di Thiago Motta che però sta solo studiando da allenatore.

Serie A, il piatto forte è Inter-Juve

Archiviate nuovamente le coppe europee è tempo di campionato prima della sosta per le Nazionali. Clou di questa settima giornata di Serie A sarà manco a dirlo la sfida tra Inter e Juventus con i bianconeri che vogliono interrompere le sei vittorie di fila nerazzurre. Da seguire Genoa-Milan decisiva per i due tecnici Giampaolo e Andreazzoli. Per il resto Roma-Cagliari, Bologna-Lazio, Fiorentina-Udinese, Atalanta-Lecce e Torino-Napoli.

Napoli, chiarimento Ancelotti-Insigne

Un confronto distensivo e costruttivo. Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne si sono parlati. Al centro dell'incontro l'esclusione dell'attaccante che a Genk in Champions è stato spedito in tribuna. “L'ho visto poco brillante in allenamento" aveva spiegato l'allenatore a fine gara. Ieri a Castel Volturno il chiarimento adesso per capire se è tornato il sereno tra i due bisognerò attendere le formazioni ufficiali della sfida contro il Torino.

di Enrico Sarzanini\Edipress