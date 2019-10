Luis Alberto: "Mi sento al top". Fonseca: "Cagliari insidioso"

ROMA - "Sono diventato più forte, a questo livello non sono mai stato nemmeno quando la Spagna mi ha chiamato per la prima volta”. Parola di Luis Alberto che in un'intervista a 'Marca' commenta il ritorno nella nazionale spagnola. "A Roma ho trovato la tranquillità. Qui ho l'opportunità di giocare con continuità, lottare per i titoli e giocare in Europa" prosegue il centrocampista che ringrazia Inzaghi: "Mi ha dato la continuità e la sicurezza che cercavo. Mi ha permesso di avere più libertà e spazi con la palla. Vuole che io sia più protagonista”. "Voglio sfruttare al meglio questa convocazione" ha concluso.

Fonseca: "Contro il Cagliari una sfida insidiosa"

"Sarà una partita difficile, contro una squadra che viene da diversi risultati positivi". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca sulla sfida in programma domani contro allo stadio Olimpico contro il Cagliari. Giallorossi alle prese con i tanti infortuni ed il forfait di Florenzi influenzato: "Non entro nel dettaglio stiamo facendo tutto il possibile per limitarli. C'è una politica molto rigorosa da parte del club. Infortuni come quelli di Zappacosta e Pellegrini sono casuali, impossibili da prevedere".

Serie A, Ribery miglior giocatore di settembre

Franck Ribery è il primo vincitore del premio di 'miglior giocatore del mese' (Mvp), riconoscimento istituito dalla Lega di Serie A. L'attaccante della Fiorentina verrà premiato domani, allo stadio Franchi di Firenze, prima della partita contro l'Udinese. "Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un Campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A TIM", ha dichiarato Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A.

Thailandia, MotoGP: Quartararo in pole

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del gran premio di Thailandia di MotoGp in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Petronas dopo aver fatto faville nelle prove libere ha confermato la sua eccellente condizione. In prima fila con lui partiranno Vinales e Marquez. Due italiani in seconda fila: Morbidelli e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso ha fatto il sesto tempo e partirà dalla terza fila, come Rossi che non è andato oltre il nono tempo.

