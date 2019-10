Inter-Juve, vigilia agitata. Il Milan vince, Giampaolo salvo

ROMA – Vigilia agitata in casa Inter, il tecnico Antonio Conte ha lasciato anzitempo la sala stampa stizzito per una domanda sulla petizione che chiedeva di togliere la sua stella dallo Stadium definita dal tecnico “una proposta becera”. “Dobbiamo trasmettere valori positivi, è uno sport non è una guerra altrimenti sono pronto a lasciare la Serie A”. “Sono tornato dall'Inghilterra e sono in difficoltà, a volte mi chiedo, chi me lo ha fatto fare?” ha concluso l'allenatore che prima aveva parlato di una sfida “bellissima che tanti vorranno guardare”.

Sarri: “Inter-Juve non vale lo scudetto”

“E' prematuro parlare di sfida scudetto”. Così' il tecnico della Juve Maurizio Sarri presenta la partita contro l'Inter. “Giochiamo contro una squadra forte, solida, in salute, che a Barcellona ha dimostrato il suo valore” prosegue l'allenatore bianconero che spiega: “”In questo momento conta confermare la crescita che stiamo avendo, mostrare la capacità di saper uscire da San Siro con una buona prestazione”.

Il Milan vince a Genova, Giampaolo Salvo

Il Milan batte il Genoa 2-1 a Marassi e salva la panchina di Marco Giampaolo. Protagonista della serata il portiere rossonero Pepe Reina, che prima regala il vantaggio ai padroni di casa con una papera sulla punzione di Schone poi, dopo l'uno- due del Milan di Hernandez e Kessie causa il rigore del possibile pareggio che però neutralizza sempre a Schone con un colpo di reni regalando ai rossoneri tre pesantissimi punti. In classifica respira il Milan che sale a quota 9, all'inferno il Genoa penultimo a 5 punti a +2 sulla Samp sconfitta 2-0 a Verona e a -1 dalla Spal che ha battuto il Parma 1-0.

Inzaghi: “Voglio continuità”

"Deve essere la partita della continuità dei risultati". E' l'auspicio del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Bologna. Reduce dai due successi contro il Genoa in campionato e il Rennes in Europa League, il tecnico spera di proseguire su questa strada: “Troveremo una squadra avvelenata. Sarà uno step molto importante. Giochiamo contro una squadra molto organizzata, sta bene fisicamente e che nelle ultime partite ha raccolto meno di quanto meritava”. Prima del match le due tifoserie andranno in pellegrinaggio per Mihajlovic al Santuario della Madonna di San Luca.

