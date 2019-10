Serie A: le probabili formazioni della 7ª giornata

ROMA – Sarà Inter-Juve in programma questa sera a San Siro il big match di questa settima giornata del campionato di Serie A. Assente a Barcellona Lukaku guiderà l'attacco nerazzurro con Lautaro Martinez. Out lo squalificato Sanchez, D’Ambrosio farà l'esterno destro. In mezzo Sensi, Brozovic e Barella. Juve con Ramsey, Ronaldo e Higuain a guidare l'attacco. Cuadrado sarà ancora sulla corsia destra. Khedira e Matuidi agiranno ai lati di Pjanic.

Roma, contro il Cagliari quante assenze

Roma contro il Cagliari all'Olimpico con tantissime assenze a cominciare dai due titolari Pellegrini e Mkhitaryan, in attacco scontato l’impiego di Zaniolo e di Kluivert il terzo posto sarà occupato da Veretout. Assente anche Zappacosta in difesa Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra. In casa sarda sfida speciale per gli ex Olsen, Nainggolan e Luca Pellegrini che saranno tutti in campo, l'attacco sarà ancora guidato da Simeone supportato appunto da Nainggolan e Castro.

Lazio, a Bologna titolari tutti in campo

Sette cambi per Inzaghi a Bologna rispetto alla sfida vinta in Europa League contro il Rennes. In difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu, nel mezzo Marusic e Lulic esterni con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in avanti sarà Correa il compagno di Immobile. Qualche ballottaggio per il Bologna. Out Soriano, in attacco Sansone, Svanberg e Orsolini a sostegno di Palacio. In difesa Krejci favorito su Mbaye mentre Danilo tornerà titolare.

Il Napoli a Torino con Insigne

Ancelotti a Torino contro i granata rilancia Insigne dall'inizio dopo la tribuna in Champions League. Sarà 4-3-3 con l'attacco completato da Callejon e Mertens, In difesa out Maksimovic e Koulibaly restano solo Manolas e Luperto. In casa Toro il tecnico Mazzarri va avanti con il 3-5-2 con Belotti e Verdi in avanti. Le altre sfide saranno Fiorentina-Udinese e Atalanta-Lecce, mentre Brescia-Sassuolo sarà recuperata il 18 dicembre.

di Enrico Sarzanini\Edipress