L'Italia vola ad Euro 2020. Atalanta in ansia per Zapata

ROMA – L'Italia batte la Grecia 2-0 e vola agli Europei del 2020 con tre gare di anticipo. In avvio azzurri in difficoltà Donnarumma dice no ad un bel destro di Kolouris unica vera emozione del primo tempo. Nella ripresa Immobile sfiora il gol, la svolta della gara al 17' quando su un tiro di Insigne un difensore greco tocca con la mano: calcio di rigore per l'Italia che Jorginho trasforma, il raddoppio prta la firma di Bernardeschi. Nelle altre due sfide del Girone J la Bosnia ha travolto la Finlandia (4-1) grazie alla doppietta dello juventino Miralem Pjanic. Pareggio 1-1 tra Liechtenstein e Armenia.

Baggio promuove Mancini

“Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, ha preso in mano la Nazionale e la sta portando a livelli importanti”. Così Roberto Baggio a margine del Festival dello sport di Trento promuove il ct dell'Italia ma anche il tecnico dell'Inter Antonio Conte: “E' bravo e mi sarei volentieri fatto allenare da lui”. Secondo Baggio i talenti sono “Sensi e Barella dell'Inter mentre Chiesa è un giocatore fenomenale così come Tonali”.

Atalanta in ansia, si fa male Zapata

Brutte notizie per l'Atalanta prossima avversaria della Lazio arrivano dalla Spagna: Duvàn Zapata infatti si è infortunato nell'amichevole tra Colombia e Cile. L'attaccante colombiano è uscito dopo appena 23 minuti ed è stato sostituito da Alfredo Morelos. In casa nerazzurra si attende di conoscere l'entità dell'infortunio subito dal giocatore, che nelle prossime ore sarà sottoposto a controlli. Problema anche per Medel del Bologna anche lui uscito per un fastidio fisico.

Atp Shanghai, Berrettini eliminato

Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini a Shanghai, penultimo Atp Masters 1000, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il 23enne romano, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, deve arrendersi per 6-3 6-4 ad Alexander Zverev, numero 5 del tabellone, che domani affronterà in finale Daniil Medvedev. Berrettini resta più che mai in corsa per il grande appuntamento delle Finals di Londra. L'azzurro è al momento è ottavo, ultima posizione utile per partecipare al Masters.

di Enrico Sarzanini\Edipress