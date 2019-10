Italia U21, vittoria e secondo posto. Atalanta, tegola Zapata

ROMA - L'Italia Under 21 supera l'Armenia 1-0 e vola al secondo posto nel girone per le qualificazioni agli Europei di categoria. Decisivo il gol di Gianluca Scamacca. Dopo le difficoltà mostrate in Irlanda giovedì scorso, gara terminata 0-0, questa volta gli azzurrini di Nicolato dominano la sfida giocata a Yerevan anche se sprecano troppo sotto porta. In particolare Cutrone si è fa negare il gol in quattro occasioni da un ottimo Aslanyan che tiene a galla i suoi fino al 90'.

Atalanta, Zapata out tre settimane.

Tre settimane di stop per Duvan Zapata. L'attaccante dell'Atalanta nell'amichevole Colombia-Cile ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore destro. Il capocannoniere orobico (7 gol in 9 partite) dovrà dunque saltare la sfida contro la Lazio del 19 ottobre, l'andata di Champions League contro il Manchester City (il 22), e le gare con Udinese (il 27), Napoli (il 30) e Cagliari (3 novembre). Possibile recupero per la sfida di torno contro i Citizens del 6 novembre.

Mancini: "Obiettivo la testa del girone"

"L'obiettivo è arrivare teste di serie all'Europeo". Così il ct Roberto Mancini alla vigilia di Liechtenstein-Italia, valida per le qualificazioni ad Euro2020. Azzurri già qualificati ma non mancheranno le motivazioni: "Mi piacerebbe gratificare quelli che hanno giocato meno e trovare qualche giovane per il dopo Europeo". A chi lo paragona a Pozzo risponde così: "Mi manca una partita vinta e due mondiali. Pozzo è un mito, due mondiali e un'olimpiade, inutile parlare di niente".

Spadafora: "Bisogna spostare la finale di Champions"

Il ministro dello sport italiano, Vincenzo Spadafora, ha appena inviato al presidente dell'Uefa Alexander Ceferin una lettera con la quale chiede "se non sia inopportuno mantenere ad Istanbul la finale di Champions League il 30 maggio 2020", alla luce "dei gravissimi atti contro la popolazione civile curda e dell'intervento con il quale l'unione europea condanna l'azione militare della Turchia". "Sappiamo bene che la drammaticità di quanto sta avvenendo in Siria non si risolverà con questo atto, ma siamo tutti consapevoli dell'importanza che riveste uno degli appuntamenti sportivi più importanti a livello mondiale" conclude il Ministro.

di Enrico Sarzanini\Edipress