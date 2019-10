Dani Alves: “Parigi razzista”. Mendes: “CR7 meglio di Pelè”

ROMA - "Parigi è una città stressante e razzista”. Parola di Dani Alves che in un'intervista a GQ Brasile ha raccontato i suoi due anni al Paris Saint-Germain. "Se vai a Parigi per una settimana, sarà' il viaggio della tua vita. Ma ti stancherà, mi ricorda un po' San Paolo” spiega il giocatore che sui parigini non è affatto tenero: “Sono dei grandissimi razzisti. Contro di me non hanno fatto nulla, perché avrei mandato tutti a quel paese, ma nei confronti dei miei amici si”. Dani Alves da questa estate è tornato a giocare in Brasile con il San Paolo.

Jorge Mendes: "Ronaldo meglio di Pelè"

“Cristiano ha raggiunto il notevole traguardo dei 700 gol, ma non ho dubbi che supererà Pelé”. Ne è convinto il suo agente Jorge Medes che dalle colonne di “Tuttosport” si coccola CR7: “I numeri non mentono e illuminano il modo schiacciante in cui Cristiano Ronaldo frantuma i record – prosegue - che lo elevano alla categoria del miglior giocatore nella storia del calcio”.

Lazio, ufficiale la chiusura della Curva Nord

Ieri le anticipazioni della Lazio, oggi la conferma ufficiale. L'Uefa ha disposto la chiusura della Curva Nord dello stadio Olimpico per la prossima gara interna di Europa League contro il Celtic il 7 novembre. La decisione arriva in seguito agli accertati comportamenti razzisti dei tifosi biancocelesti in occasione della gara casalinga contro il Rennes dello scorso 3 ottobre. Il club dovrà inoltre ricoprire i settori interessati con dei cartelloni recanti la scritta "#EqualGame" e il logo Uefa.

Samp, i tifosi a Garrone: “Liberaci da Ferrero”

Contestazione pacifica di un centinaio di tifosi della Sampdoria che, dopo l'assemblea pubblica alla Sala Chiamata del Porto, sono andati sotto la casa di Edoardo Garrone con cori dal chiaro significato: "Garrone, tu ce lo hai messo e tu ce lo togli" hanno cantato con evidente riferimento al presidente blucerchiato Massimo Ferrero. In una lettera della Federclubs indirizzata a Edoardo Garrone la richiesta è chiara: “Ammetta che Ferrero è stato un grande sbaglio e ci liberi di lui".

di Enrico Sarzanini\Edipress