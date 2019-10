Gasperini: “Lazio da Champions”. Roma, l'attacco di Monchi

ROMA - “Per la Lazio può essere l'anno buono per la Champions”. Ne è certo il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini che in una intervista esclusiva al “Corriere dello Sport” oggi in edicola parla dei biancocelesti che domani affronta all'Olimpico: “Sono un'ottima squadra da diversi anni e Tare è stato bravo a scovare giocatori sconosciuti ma di alto valore”. Così sulla Roma che in estate lo ha corteggiato: “Ho detto no perché sono molto legato all'Atalanta e qui sto bene”.

Monchi attacca la Roma

L'ex diesse della Roma Monchi torna a parlare dopo mesi e lo fa con una rivelazione: “Quando sono tornato in Spagna – racconta a 'El Confidencial' - o meglio, quando mi hanno cacciato, così raccontiamo un’altra cosa, ho capito che la stagione era stata molto complicata per i molti infortunati ed ho fatto uno studio”. Lo spagnolo sarebbe stato dunque mandato via dal club e racconta: “Non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo sportivo, economico intorno ai 20 milioni e soprattutto nel conto dei risultati”.

Gravina annuncia: “Il Var contro i razzisti”

“Adotteremo il sistema VAR contro i buu". Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina in una intervista a Sky Sport, anticipando uno degli strumenti per combattere efficacemente il razzismo negli stadi italiani. “Mi stupisce che alcuni cori a volte vengano percepiti, altre volte no: bisogna capirne le ragioni, non è normale” prosegue Gravina che spiega: “La responsabilità oggettiva responsabilizza le società che possono individuare i responsabili”.

Tennis, impresa di Sinner

Impresa di Jannik Sinner che a 18 anni batte il n.13 al mondo e conquista il suo primo quarto di finale in un torneo Atp. Il giovane tennista altoatesino ad Anversa ha eliminato in due set, col punteggio di 6-3 6-2, Gael Monfils, testa di serie n.1. E la Top 100 è sempre più vicina. Negli ottavi dell' 'European Open', torneo Atp 250 che si sta disputando in Belgio, l'altoatesino ha travolto Monfils, numero 13 del ranking, in un'ora di gioco. Sinner ai quarti affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, un altro next gen come l'azzurro, ma 21enne e n. 53 del mondo.

di Enrico Sarzanini\Edipress