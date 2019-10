Juve, vittoria e polemiche. MotoGp, monologo Marquez

ROMA – La Juve batte il Bologna 2-1 e si conferma in testa alla classifica di Serie A ma quel mani in area di De Ligt nel finale lasciano più di qualche dubbio e tanta rabbia in casa ospite. A farsi portavoce del malcontento rossoblù il collaboratore di Sinisa Mihajlovic, De Leo: “Non ho rivisto l'azione ma, per quanto mi è sembrato dal vivo, era almeno un episodio dubbio per il braccio largo. Avremmo voluto che almeno l'arbitro rivedesse al Var l'occasione: non siamo invece stati tutelati”. Regolamento alla mano il rigore sarebbe stato più che lecito.

La Lazio risponde a Gasperini

“Del tutto ingiustificate e inaccettabili le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini, al termine della partita". E' La risposta della Lazio che in una nota fa riferimento alle parole del tecnico dell'Atalanta che al termine del pirotecnico 3-3 dell'Olimpico aveva criticato i due rigori concessi ai biancocelesti. “Le affermazioni rappresentano anche un'inaccettabile offesa alla professionalità e alla correttezza di un giocatore come Ciro Immobile che non ha mai fatto ricorso a simulazioni di sorta nel corso della sua carriera” conclude la Lazio.

Inter e Roma, trasferte insidiose

L'ottava giornata di Serie A prosegue con l'Inter che alle 12.30 va a Sassuolo senza i tre infortunati Sensi, Sanchez e D'Ambrosio. Alle 15 toccherà alla Roma che in emergenza a Marassi sfiderà la Sampdoria del neo tecnico Claudio Ranieri, alla stessa ora Cagliari-Spal e Udinese-Torino. Alle 18 la sfida tra Parma e Genoa la domenica si chiuderà con il posticipo tra il Milan ed il Lecce con l'esordio sulla panchina rossonera di Pioli. Domani sera Brescia-Fiorentina.

MotoGp, monologo Marquez

Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio del Giappone, classe MotoGp. Sul circuito di Motegi lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo in Thailandia, ha preceduto tutti dopo essere scattato dalla pole ottenendo la decima vittoria stagionale. Sul podio anche il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto lo spagnolo Maverick Vinales sulla prima Yamaha ufficiale. Non ha finito la gara Valentino Rossi finito fuori pista a quattro giri dal termine per fortuna senza conseguenze.

