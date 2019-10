Serie A, 9ª giornata: probabili formazioni

ROMA – Match clou di questa nona giornata è certamente la sfida tra Roma e Milan in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Giallorossi in piena emergenza poche scelte per Fonseca che deve fare i conti anche con la squalifica di Kluivert. Sarà 4-1-4-1 con Perotti, Veretout, Pastore e Zaniolo alle spalle di Dzeko. Dubbi in attacco per Pioli con Leao favorito su Piatek, Calhanoglu e l'intoccabile Suso ai suoi fianchi. Biglia ancora una volta in regia, Conti preferito a Calabria.

Lazio, torna Immobile

Scontro Champions alle 20.45 al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Inzaghi punta tutto su Immobile che in avanti farà coppia con Caicedo. In difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu con Lazzari confermato a destra e Lulic che tornerà a sinistra. Montella risponde anche lui con il 3-5 2 ed è pronto a confermare l'undici già visto con il Brescia con Ribery e Chiesa in attacco. Caceres, Pezzella e Milenkovic in difesa con Badelj in cabina di regia.

Il Napoli, ghiotta occasione

Ghiotta occasione per il Napoli che a Ferrara contro la Spal può approfittare del doppio pareggio di Inter e Juventus per accorciare sulla vetta. Probabile turnover dopo la Champions per Ancelotti con Milik di nuovo titolare e Insigne a sinistra. Zielinski dovrebbe far rifiatare Allan. Out Manolas. In casa Spal in attacco Floccari favorito per affiancare Petagna. Sala confermato a destra. Sulla sinistra c'è Reca. Missiroli in vantaggio su Murgia a centrocampo.

L'Atalanta per confermarsi terza. Torino-Cagliari

L'Atalanta si vuole confermare terza forza del campionato in casa contro l'Udinese, Gasperini punta tutto su Gomez e Muriel in attacco con Palomino, Djimsiti e Toloi in difesa. Tudor risponde con Okaka e Lasagna. Ambizioni europee per il Cagliari che sogna il colpaccio a Torino: Maran propone in avanti Joao Pedro e Simeone, Mazzarri risponde con il trio Verdi, Belotti e Iago Falque. Alle 12.30 Bologna-Sampdoria.

