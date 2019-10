Zaniolo stende il Milan. La Lazio espugna Firenza

ROMA - La Roma batte il Milan 2-1 all'Olimpico sale a quota 16 punti, scavalca il Cagliari e si porta a -1 dal Napoli quarto in classifica. Davanti a Francesco Totti, tornato in tribuna a seguire i suoi ex compagni, sblocca Dzeko al 38', nella ripresa Hernandez rimette tutto in parità ma dopo appena 3' ci pensa Zaniolo con un tiro dal limite che beffa Donnarumma a regalare ai giallorossi una preziosa vittoria in chiave lotta per la Champions. Mercoledi nel turno infrasettimanale la squadra di Fonseca sarà di scena a Udine.

La Lazio espugna Firenze

La Lazio vince 2-1 a Firenze e tiene il passo di Roma e Atalanta. Vantaggio di Correa ci pensa Chiesa a rimettere tutto in parità ma nel finale è un preciso colpo di testa di Immobile a reglare ai biancocelesti una preziosissima vittoria in chiave lotta per il quarto posto. Nel finale Caicedo dal dischetto si divora il gol del possibile 3-1. In avvio manca u calcio di rigore alla Lazio per una spinta di Caceres su Lazzari in area. Mercoledì all'Olimpico arriva il Torino.

Atalanta settebello. Frenata Napoli

L'Atalanta schianta l'Udinese 7-1 e si conferma la terza forza del campionato ora a -3 dalla Juve capolista e a -2 dall'Inter. Protagonisti Muriel autore di una tripletta e Ilicic, doppietta, le altre reti portano la firma di Pasalic e Traoré. Il Napoli invece non va oltre l'1-1 a Ferrara contro la Spal e resta a -6 dalla vetta. A nulla è valso il gol di Milik ci ha pensato Kurtic a rimettere tutto in parità. Resta in zona Europa il Cagliari grazie l'1-1 ottenuto contro il Torino.

Gp Messico, vince Hamilton

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il gp del Messico. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti all'altra Stella d'argento di Valtteri Bottas, terza. Quarta la Rossa di Charles Leclerc. Quinta posizione per la Red Bull di Albon davanti al compagno di squadra Verstappen. “Il risultato è stato incredibile. Ringrazio tutto il team Mercedes” le parole di Hamilton. Secondo Vettel “a livello di strategia potevamo inventarci qualcosa per vincere".

