Inter, notte da prima. Sarri: “La Juve può migliorare”

ROMA – Notte da prima in classifica per l'Inter che batte il Brescia 2-1 al Rigamonti e supera momentaneamente la Juventus in classfica che domani ospita il Genoa. Sblocca Lautaro Martinez al 26' del primo tempo il raddoppio porta la firma di Lukaku ma ci pensa un autogol di Skriniar ad un quarto d'ora dalla fine a riaccendere le speranze delle Rondinelle che fino alla fine cercano invano il gol del pareggio. Sabato alle 18 la squadra di Conte sarà di scena a Bologna.

Sarri: “La Juve può migliorare”

“C'è ancora un potenziale da esprimere e ci sono buoni margini di miglioramento". Così Maurizio Sarri, alla vigilia del turno infrasettimanale Juventus-Genoa. “I problemi sotto porta non riguardano Bernardeschi ma tutta la squadra" prosegue l'allenatore bianconero che spiega: "Nelle ultime 5-6 partite stiamo creando ma la percentuale realizzativa è bassa, una questione più mentale che tecnica”.

Lazio, Leiva e Immobile da valutare

La Lazio ospita il Torino a caccia di quella continuità mancata in questa prima fase della stagione. Dopo Firenze i biancocelesti vogliono altri tre punti per continuare a cullare il sogno qualificazione in Champions ma Inzaghi deve fare i conti con il dubbio Immobile: “Sia lui che Leiva hanno qualche acciacco e bisognerà fare delle valutazioni sul loro utilizzo”. L'attaccante è affaticato e sembra pronto a scendere in campo mentre il brasiliano ha preso una botta alla caviglia.

Napoli-Atalanta, sfida da Champions

“Quando ci parlano di scudetto è una cosa mediatica che non ci riguarda". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini si appresta a difendere il terzo posto dall'assalto del Napoli negando che si tratti di una partita determinante. “Gli esami non finiscono mai e l'avversario di turno, secondo me il più forte della serie A con Juventus e Inter” prosegue il tecnico nerazzurro che conclude: “Realisticamemte dobbiamno puntare a restare tra i primi 6-7 posti”.

di Enrico Sarzanini\Edipress