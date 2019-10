Serie A, probabili formazioni 10ª giornata

ROMA – Secondo turno infrasettimanale della Seria A, dopo le vittorie di Inter e Verona, rispettivamente a Brescia e Parma oggi tocca alle altre. Spicca la sfida Champions tra Napoli a Atalanta al San Paolo. Ancelotti pronto a far tornare Meret, Fabian Ruiz e Callejon ancora qualche dubbio in attacco con Lozano e Mertens davanti a tutti. Difficile il recupero di Manolas. In casa Atalanta Gosens sulla fascia sinistra, Hateboer sarà a destra. Torna Freuler, al suo fianco De Roon, in attacco Muriel e Gomez.

La Roma a Udine ritrova Kluivert e Under

La Roma a Udine contro una squadra che vuole dimenticare in fretta il 7-1 rimediato con l'Atalanta. Tudor senza lo squalificato Opoku, Samir torna nei tre in difesa. In attacco Okaka e Nestorovski. Fonseca ritrova Kluivert e Under, che partirà dalla panchina dopo il lungo stop. Zaniolo, Pastore, e Veretout a completare il quartetto dietro a Dzeko. Mancini centrocampista, in difesa Kolarov, Fazio, Smalling e Spinazzola.

Lazio, contro il Torino Immobile c'è

Qualche cambio nella Lazio rispetto alla vittoria a Firenze: in difesa tornano Luiz Felipe e Bastos con Acerbi centrale. Acciaccato Leiva che parte dalla panchina al suo posto Cataldi, Marusic preferito a Lazzari. In avanti Immobile, alle prese con un fastidio al ginocchio, stringe i denti e farà coppia con Caicedo. Mazzarri con Ansaldi e Laxalt, in avanti il tandem tutto italiano formato da Belotti e Zaza.

Samp, con il Lecce ultima chiamata. Il Cagliari per l'Europa

Il Cagliari vuole continuare a sognare l'Europa contro il Bologna con Joao Pedro e Simeone in attacco, Mihajlovic risponde con Santander unica punta. La Samp a Marassi contro il Lecce cerca la prima vittoria stagionale con Caprari e Quagliarella, gli ospiti rispondono con Lapadula e La Mantia. La Fiorentina senza Ribery, fermato tre turni, a Sassuolo per cancellare la sconfitta con la Lazio: Montella punta sul trio Chiesa, Boateng e Sottil. Domani Milan-Spal.

di Enrico Sarzanini\Edipress