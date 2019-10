Lazio e Roma calano il poker. La Juve torna in vetta

ROMA – Vincono Lazio e Roma che fanno un altro passo importante verso la zona Champions. I giallorossi superano l'Udinese 4-0 alla dacia Arena grazie alle reti di Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov e scavalcano il Napoli al quarto posto. Stesso risultato per la Lazio che all'Olimpico regola il Toro con doppietta di Immobile e rete di Acerbi e aggancia la squadra di Ancelotti al quinto posto che divide con il Cagliari. Sabato la sfida tra Roma e Napoli, i bianccolesti andranno a San Siro contro il Milan.

La Juve torna prima. Il Napoli frena ancora

La Juventus vince 2-1 sul Genoa in pieno recupero grazie al rigore di Ronaldo e torna nuovamente in vetta alla classifica di Serie A. Frena il Napoli al San Paolo che, in vantaggio per ben due volte prima con Maksimovic e Milik si è fatta recuperare da Freuler e Ilicic. Scintille nel finale con Ancelotti espulso per proteste. Vince ancora il Cagliari che batte 3-2 il Bologna e vola al quinto posto con Napoli e Lazio. Pareggio per la Samp che in casa contro il Lecce non va oltre l'1-1. Vittoria 2-1 della Fiorentina a Sassuolo.

Balotelli, dito medio ai tifosi interisti

Mario Balotelli ci ricasca e così come ai tempi del Liverpool ha rivolto un dito medio ai tifosi avversari. Allora del Manchester United, martedì sera è toccato ai sostenitori dell'Inter nella sfida del Rigamonti dopo che dalla curva nerazzurra si erano levati cori molto offensivi nei suoi confronti. Il gesto è stato immortalato da un fotografo bresciano che ha pubblicato lo scatto sui social.

Psg, Verratti rinnova fino al 2024

Marco Verratti e il Paris Saint Germain consolidano il proprio legame. Il 26enne centrocampista abruzzese ha infatti rinnovato col club francese fino al 2024. Verratti, che era stato acquistato dal Psg nell'estate 2012 dal Pescara senza nemmeno una stagione in serie A, secondo "L'Equipe" arriverà a guadagnare 9 milioni di euro a stagione.

di Enrico Sarzanini\Edipress